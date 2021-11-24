عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليس اليوم | ويكيبيديا تخطئ في تاريخ ميلاد رشوان توفيق

الفنان رشوان توفيق
الفنان رشوان توفيق

لا يزال موقع توثيق المعلومات «ويكيبيديا» يخطئ في توثيق موعد عيد ميلاد الفنان القدير رشوان توفيق ، على الرغم من وجود تصريح سابق للفنان خالد النبوي ، الذي صحح فيه تاريخ الميلاد الموثق بشكل خاطئ عبر الإنترنت بأنه اليوم الأربعاء 24 نوفمبر. 
 

حقيقة تاريخ ميلاد رشوان توفيق 

كان الفنان خالد النبوي ، كشف عن مفاجأة حدثت له حينما ذهب لزيارة الفنان رشوان توفيق، وذلك من خلال فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وعلق خالد النبوي ، على الفيديو وكتب قائلا: «رحت احتفل بأستاذي وحبيبي الفنان الكبير رشوان توفيق طلع عيد ميلاده 2 فبراير مش 24 نوفمبر زي ما الناس كانت فاكره، يا حبيبي نحتفل بيك دايما في فبراير و نوفمبر كمان».

txt

رجاء حسين عن غيابها: بقينا زي خيل الحكومة ولا يعقل غياب " أبو زهرة " و"رشوان توفيق " عن الساحة

txt

ربنا يجعل الخير تحت أقدامه| رشوان توفيق يشكر الرئيس على قراراته.. فيديو

رشوان توفيق يكشف بنفسه تاريخ ميلاده الحقيقي 

والغريب في هذا الأمر أن الفنان رشوان توفيق قام بعمل مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائية، يوم 24 فبراير وهنأوه على عيد ميلاده ولم يصحح المعلومة.

ووجه رسالة للجميع، قائلا "أنا أحاول أن أكون عبدا صالحا.. وإذا كان الشخص مع الله سبحانه وتعالى فلن يتخلي عنه ابدا.. وعلينا العمل بجدية وانضباط.. وأنا من صغري وانا منضبط مع الله سبحانه وتعالى".

وقال الفنان رشوان توفيق انه لم يقدم تنازلات في حياته المهنية، مؤكدا أن هذا الأمر ليس اجتهادا منه وإنما فضل من الله عليه.

وتابع ، خلال لقائه بالإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج المساء مع قصواء المذاع على قناة TEN، أنه لم يحب في حياته مثل الفن، وأن الله أكرمه بكثير من النعم لا يستطيع أن يحصيها.

كما علق على حال التمثيل في الماضي، قائلا انه لم يكن يعتمد على الشكل الخارجي، بل إن الموهبة هي المتحكم الأول، ولم يكن الفن به أموال كثيرة.

وحرص رشوان توفيق على توجيه نصيحة للشباب، قائلا: عليهم أن يهتموا بالنص وقراءة السيناريو جيدا والاجتهاد في أدوارهم وتطوير مهاراتهم.

وأضاف أنه لم يحب فى حياته سوى التمثيل، وكان من أوائل من افتتحوا الدراما فى التليفزيون، واستطرد: "التمثيل زمان مكنش بالوسامة، لكن بالموهبة، ولكن لا بد من رؤية الممثل على المسرح أولا، والتمثيل زمان مكنش فيه فلوس زي الكورة".

وأوضح الفنان الكبير رشوان توفيق، أن عادل إمام موهوب من يومه وكان يمثل الدراما مثلما يمثل الكوميديا، موضحا: "أول عمل قدمه عادل إمام كان مشهدا من جملة واحدة فى مسرحية "ثورة قرية" مع المخرج حسين كمال، وخلالها ظل الجمهور يضحك لمدة 10 دقائق من أداء عادل الكوميدي، وحينها "لقطه" الفنان الكبير عبد المنعم مدبولى وضمه لفرقته مع الفنان الراحل فؤاد المهندس".

وأتم الفنان الكبير رشوان توفيق، أنصح النجوم الشباب بالاجتهاد وقراءة النص بصوت عال والاجتهاد فى المنزل، موضحا أنه يتابع ياسر جلال، وأنه شعر ببزوغ نجمه

رشوان توفيق رشوان توفيق الفنان الفنان رشوان توفيق عيد ميلاد خالد النبوى الفنان خالد النبوي

موضوعات متعلقة

جلسات عمل مكثفة.. أحمد الفيشاوي يستعد لفيلم عودة طاقية الإخفا

رغم التظلم| الموسيقيين تتخذ قرارا صارما تجاه حسن شاكوش

هاني شاكر عن أزمة مطربي المهرجان: سحبنا التراخيص من غير المؤهلين للغناء

بعد تكريمها بمهرجان الحياة.. رشا الخطيب تجهز لبرنامج «اللعنة 2» |صور

ماجدة موريس: سهير البابلي رفضت الارتجال من نجوم كبار على المسرح

راجعين يا هوا.. تفاصيل عودة أسامة أنور عكاشة للدراما الرمضانية 2022

الموسيقيين ألزمته بالغناء مع فرقة| التفاصيل الكاملة للتحقيق مع حسن أبو الروس

تزامنا مع عيد ميلاد مريم صالح| حفل مشترك لها مع دينا الوديدي ونوران أبوطالب

ترشيحاتنا

دعاء بين التشهد والتسليم في الصلاة.. كلمات مستجابة

فتوى اليوم.. مبروك عطية: صلاة الرجل من المصحف باطلة

ليس اليوم | ويكيبيديا تخطئ في تاريخ ميلاد رشوان توفيق

الخطيب يعلق لأول مرة على أزمة تصريحات محمد عادل حكم القمة 123

وصية الشيخ محمود خليل الحصري .. ثلث التركة لأعمال الخير

التحالف العربي يستهدف مواقع سرية للطائرات المسيرة في صنعاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللاعب الذهبي.. ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

ارتفاع صادم لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

أخبار الفن: قمر ترزق بمولودة ثانية دون زواج.. سر سفر ياسمين عبد العزيز لسويسرا

إعلان صادم لمنظمة الصحة العالمية: مقتل 2 مليون شخص خلال 3 أشهر

الأرصاد تزف بشرى عن طقس الأربعاء وتحذر من ظاهرة صباحية.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة

رسالة فرجاني ساسي للاعبي الزمالك بعد أنباء رحيله من قطر

ميدو يطالب بمعاقبة جماهير الأهلي

انهيار إثيوبيا.. أمريكا ترسل 3 سفن حربية إلى أديس أبابا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جلسات عمل مكثفة.. أحمد الفيشاوي يستعد لفيلم عودة طاقية الإخفا

هل طرده أوباما وعلاء.. ماذا حدث مع الطفل معاذ في مباراة الزمالك والبنك الأهلي؟

الأقدم في تاريخ البشرية..اكتشاف أثري ضخم بالمغرب عمره 150 ألف سنة

حكاية الأخوات ميرابال.. جريمة قتل دفعت العالم لتخصيص يوم للقضاء على العنف ضد المرأة

فيديو

يقف وراء الجريمة.. إليك أضرار ومخاطر مخدر الشبو |فيديو جراف

شاهد فرح آية مكرم وكيف فاجأها تامر حسني أمام الحضور .. فيديو

رسائل الرئيس السيسي خلال قمة الكوميسا بالعاصمة الإدارية الجديدة.. فيديوجراف

صائد الجوائز.. محمد صلاح أفضل لاعب في انجلترا لعام 2021.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ