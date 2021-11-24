عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالصور.. كيف واجه سليمان عيد برودة الشتاء

سليمان عيد
سليمان عيد

نشر الفنان سليمان عيد عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا يسخر بها من برودة الجو". 


وظهر سليمان وهو يخفي ملامحه بملابس ثقيلة، نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه تعليقات الجمهور"

يذكر أن آخر أعمال سليمان عيد مسرحية "عائلة تس" التي تم عرضها في موسم الرياض، بطولة مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، أوس أوس، محمد سلام، شيماء سيف، سليمان عيد، مصطفى البنا، دانا حلبي، إخراج أوتاكا.


وشارك سليمان غيد في فيلم "200 جنيه"، بطولة مجموعة كبيرة من النجوم وعلي رأسهم إسعاد يونس ، أحمد السقا ، احمد ادام  ،احمد رزق ، هاني رمزي ،خالد الصاوي ، آسر ياسين ، بيومي فؤاد ،نيللي كريم ، ليلى علوي ، غادة عادل ،أحمد السعدني ، طارق عبد العزيز  ،محمود حافظ ، مي سليم  ،نيرمين زعزع ، ملك قورة ، نهى صالح  ، دينا فؤاد ، محمد فراج ، أحمد داود ، محمد العريف ، آية قاسم ،  عمرو عبدالجليل.

ومن تأليف  أحمد عبد الله و إخراج  محمد أمين ومن إنتاج شركتي " فيردي " لـ محمد عبدالحميد ووائل علي وشركة " آرت ميكرز للمنتج أحمد عبد العاطي. 

 

IMG_٢٠٢١١١٢٤_٠٣٤٤٥٠
IMG_٢٠٢١١١٢٤_٠٣٤٤٥٠
الفنان سليمان عيد مسرحية عائلة تس فيلم 200 جنية برودة الجو ملابس ثقيلة

ترشيحاتنا

دعاء بين التشهد والتسليم في الصلاة.. كلمات مستجابة

فتوى اليوم.. مبروك عطية: صلاة الرجل من المصحف باطلة

ليس اليوم | ويكيبيديا تخطئ في تاريخ ميلاد رشوان توفيق

الخطيب يعلق لأول مرة على أزمة تصريحات محمد عادل حكم القمة 123

وصية الشيخ محمود خليل الحصري .. ثلث التركة لأعمال الخير

التحالف العربي يستهدف مواقع سرية للطائرات المسيرة في صنعاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللاعب الذهبي.. ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

ارتفاع صادم لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

أخبار الفن: قمر ترزق بمولودة ثانية دون زواج.. سر سفر ياسمين عبد العزيز لسويسرا

إعلان صادم لمنظمة الصحة العالمية: مقتل 2 مليون شخص خلال 3 أشهر

الأرصاد تزف بشرى عن طقس الأربعاء وتحذر من ظاهرة صباحية.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة

رسالة فرجاني ساسي للاعبي الزمالك بعد أنباء رحيله من قطر

ميدو يطالب بمعاقبة جماهير الأهلي

انهيار إثيوبيا.. أمريكا ترسل 3 سفن حربية إلى أديس أبابا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جلسات عمل مكثفة.. أحمد الفيشاوي يستعد لفيلم عودة طاقية الإخفا

هل طرده أوباما وعلاء.. ماذا حدث مع الطفل معاذ في مباراة الزمالك والبنك الأهلي؟

الأقدم في تاريخ البشرية..اكتشاف أثري ضخم بالمغرب عمره 150 ألف سنة

حكاية الأخوات ميرابال.. جريمة قتل دفعت العالم لتخصيص يوم للقضاء على العنف ضد المرأة

فيديو

يقف وراء الجريمة.. إليك أضرار ومخاطر مخدر الشبو |فيديو جراف

شاهد فرح آية مكرم وكيف فاجأها تامر حسني أمام الحضور .. فيديو

رسائل الرئيس السيسي خلال قمة الكوميسا بالعاصمة الإدارية الجديدة.. فيديوجراف

صائد الجوائز.. محمد صلاح أفضل لاعب في انجلترا لعام 2021.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ