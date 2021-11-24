بالصور.. كيف واجه سليمان عيد برودة الشتاء

نشر الفنان سليمان عيد عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا يسخر بها من برودة الجو".



وظهر سليمان وهو يخفي ملامحه بملابس ثقيلة، نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه تعليقات الجمهور"

يذكر أن آخر أعمال سليمان عيد مسرحية "عائلة تس" التي تم عرضها في موسم الرياض، بطولة مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، أوس أوس، محمد سلام، شيماء سيف، سليمان عيد، مصطفى البنا، دانا حلبي، إخراج أوتاكا.



وشارك سليمان غيد في فيلم "200 جنيه"، بطولة مجموعة كبيرة من النجوم وعلي رأسهم إسعاد يونس ، أحمد السقا ، احمد ادام ،احمد رزق ، هاني رمزي ،خالد الصاوي ، آسر ياسين ، بيومي فؤاد ،نيللي كريم ، ليلى علوي ، غادة عادل ،أحمد السعدني ، طارق عبد العزيز ،محمود حافظ ، مي سليم ،نيرمين زعزع ، ملك قورة ، نهى صالح ، دينا فؤاد ، محمد فراج ، أحمد داود ، محمد العريف ، آية قاسم ، عمرو عبدالجليل.

ومن تأليف أحمد عبد الله و إخراج محمد أمين ومن إنتاج شركتي " فيردي " لـ محمد عبدالحميد ووائل علي وشركة " آرت ميكرز للمنتج أحمد عبد العاطي.