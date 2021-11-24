أبولو فيوتشر تعلن عن خططها لإنتاج سيارتين جديدتين

تعود الآن شركة أبولو فيوتشر مره آخري و تعلن عن مشروع سيارتين جديدتين، بعد النجاح الكبير لسيارة أبولو EVO بروفيو الكهربائية الخارقة، التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات معرض الصين الدولي للسيارات في شنجهاي الشهر الماضي، تحت عنوان Apollo Project Evo نجحت الشركة من خلاله في تقديم مفهوم جديد و مميز للاعتماد على الطاقة النظيفة لتقليل نسبة الانبعاثات الضارة.

و كشفت الشركة الصينية الواقع مقرها في هونج كونج عن مجموعة من خططها المستقبلية ، تضمن مشروع جديد مميز يضم سيارتين جديدتين ، السيارة الأولي ستكون رياضية متعددة الاستخدامات "SUV" و السيارة الثانية سيدان فاخرة ذات تصميم فاخر.

و تم اطلاق اسم ايفيجن على المشروع، و ستحمل السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات اسم ايفيجن X، و لم تتوفر أي معلومات رسمية عنها حتى الآن، و لكن تشير التوقعات أنها ستأتي بهيكل كبير و نظام تعليق تكيفي و قدرات ميكانيكية مخصصة للطرق الوعرة و المغامرات، بينما ستحمل سيارة السيدان الفاخرة أسم ايفيجن S و ستتوافر بتصميم كوبييه، بمقدمة أمامية طويلة و منخفضة، و مقصورة أمامية واسعة بأربعة مقاعد، و مواصفات ميكانيكية تسمح لها بالانطلاق و التسارع.

و على نفس خطى مشروع سيارة Apollo Project Evo الخارقة ستعتمد سيارة ايفيجن X، و ايفيجن S على محركات كهربائية بالكامل ترتكز على المحور الخلفي، وذلك وفقاً لرؤية و خطط الشركة المستقبلية، للاعتماد على الطاقة النظيفة في كل إصداراتها من السيارات المستقبلية، و ستعتمدان على المنصة الكهربائية الجديدة المزودة بتكنولوجيا 800 فولت.