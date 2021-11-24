الأرصاد: ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة في ذلك الموعد.. ونصيحة للتعامل معه |فيديو

تصل إلى 28..

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم نشهد استقرارًا تامًا بالأحوال الجوية، مشيرة إلى أن الأجواء خريفية، حيث إن الطقس معتدل خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد، بينما يكون مائلاً للحرارة على محافظات جنوب الصعيد.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه خلال ساعات الليل الطقس يكون باردًا، موضحة أنه مع الاستقرار بالأحوال الجوية تتكون الشبورة المائية الكثيفة، ولكنها تتلاشي مع سطوع أشعة الشمس.

وتابعت أنه بدءًا من الغد سيكون هناك ارتفاع طفيف وتدريجي بالأحوال الجوية على كافة أنحاء الجمهورية، وسيكون من درجتين إلى أربع درجات، معقبة: "العظمي يوم الأثنين القادم على القاهرة الكبرى ستصل إلى 28 درجة مئوية، ولكنها تنخفض خلال ساعات الليل.

ونصحت المواطنين، بعدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة الملحوظ خلال الأيام القادمة، لأنها ستنخفض بشكل ملحوظ خلال ساعات الليل، متابعة: “ألبسوا الملابس الخريفية والشتوية الخفيفة خلال ساعات النهار، والملابس الشتوية خلال ساعات الليل والصباح الباكر”.