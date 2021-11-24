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أخبار البلد

للراغبين في العمل سكرتير عام محافظة.. تعرف علي المؤهل المطلوب والمسئوليات والواجبات

وزارة التنمية المحلية
وزارة التنمية المحلية

حصل صدي البلد عن بيان الوصف الوظيفي لوظيفة : سكرتير عام محافظة، وذلك للمتقدمين للوظائف الشاغرة بالمحافظات التي اعلنت عنها وزارة التنمية المحلية في الاعلان رقم ( ١ ) لسنة ٢٠٢١  وفقا الضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية و ذلك علي موقع بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg.

واعلنت وزارة التنمية المحلية عن حاجتها لشغل 59 وظيفة جديدة لقيادات المحليات بالمحافظات ، ويتم التقديم في الفترة 21نوفمبر الجاري حتي 20ديسمبر المقبل والتقديم يتم الكترونيا فقط  علي الموقع الرسمي لوزارة التنمية المحلية  www.mld.gov.eg.

الوصف العام  لوظيفة سكرتير عام محافظة :

- تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف قيادات الادارة المحلية .

- تختص هذه الوظيفة بالمعاونة فى السياسة العامة وسير العمل ا للذي تتوله الاجهزة التنفيذية بالمحافظة  .

الواجبات والمسئوليات :

- يعمل شاغل الوظيفة تحت الإشراف المباشر للمحافظ .

-الإشراف على العاملين بديوان عام المحافظة  .

- الإشراف على الاعمال التى تتولها الاجهزة التنفيذية بالمحافظة  .

-الإشراف على إعداد مشروع موازنة المحافظة  وإقتراح تنفيذ الاعتمادات المخصصة   

للإستثمارات بعد اعتمادها من الوحدات المحلية .

- الإشراف على وضع القواعد التى تكفل حسن سرير العمل بالاجهزة التابعة له ووضع القواعد الخاصة بمشروعات الإسكان والتخطيط العمرانى .

- الإشراف على الدراسات والموضوعات التى تعرض على المجلس الشعبي المحلي للمحافظة 

 من الناحية الفنية والإدارية والقانونية والعمل علي ووضع قرارات وتوصيات للمجلس الشعبى موضع التنفيذ .

- معاونة السلطات المتخصصة فى وضع الخطط المالية اللازمة لشئون المحافظة .

- إبداء الرأي فى إدارة وإستثمار أراضى المحافظة وممتلكاتها والتصرف فيها .

- الإشراف على إعداد التقارير والمذكرات التى ترفع للسلطة المتخصصة.

- حضور المؤتمرات والإجتماعات والندوات والتى تتعلق بطبيعة العمل .

مطالب التأهيل :

- مؤهل عال مناسب مزاولة العمل  فى وظائف الدرجة الادني مدة لا تقل عن سنة  "داخل الوحدة"  .

- مؤهل عال مناسب مع مزاولة العمل مدة كلية لا تقل عن 18 سنة  "خارج الوحدة"  .

- الخبرة الكافية فى مجال العمل فى الإدارة المحلية .

- الحصول على دورات تدريبية مناسبة فى مجال العمل .

- قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج.

سكرتير عام محافظة الوصف الوظيفي وزارة التنمية المحلية

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