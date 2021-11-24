للراغبين في العمل سكرتير عام محافظة.. تعرف علي المؤهل المطلوب والمسئوليات والواجبات

حصل صدي البلد عن بيان الوصف الوظيفي لوظيفة : سكرتير عام محافظة، وذلك للمتقدمين للوظائف الشاغرة بالمحافظات التي اعلنت عنها وزارة التنمية المحلية في الاعلان رقم ( ١ ) لسنة ٢٠٢١ وفقا الضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية و ذلك علي موقع بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg.
واعلنت وزارة التنمية المحلية عن حاجتها لشغل 59 وظيفة جديدة لقيادات المحليات بالمحافظات ، ويتم التقديم في الفترة 21نوفمبر الجاري حتي 20ديسمبر المقبل والتقديم يتم الكترونيا فقط علي الموقع الرسمي لوزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg.
الوصف العام لوظيفة سكرتير عام محافظة :
- تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف قيادات الادارة المحلية .
- تختص هذه الوظيفة بالمعاونة فى السياسة العامة وسير العمل ا للذي تتوله الاجهزة التنفيذية بالمحافظة .
الواجبات والمسئوليات :
- يعمل شاغل الوظيفة تحت الإشراف المباشر للمحافظ .
-الإشراف على العاملين بديوان عام المحافظة .
- الإشراف على الاعمال التى تتولها الاجهزة التنفيذية بالمحافظة .
-الإشراف على إعداد مشروع موازنة المحافظة وإقتراح تنفيذ الاعتمادات المخصصة
للإستثمارات بعد اعتمادها من الوحدات المحلية .
- الإشراف على وضع القواعد التى تكفل حسن سرير العمل بالاجهزة التابعة له ووضع القواعد الخاصة بمشروعات الإسكان والتخطيط العمرانى .
- الإشراف على الدراسات والموضوعات التى تعرض على المجلس الشعبي المحلي للمحافظة
من الناحية الفنية والإدارية والقانونية والعمل علي ووضع قرارات وتوصيات للمجلس الشعبى موضع التنفيذ .
- معاونة السلطات المتخصصة فى وضع الخطط المالية اللازمة لشئون المحافظة .
- إبداء الرأي فى إدارة وإستثمار أراضى المحافظة وممتلكاتها والتصرف فيها .
- الإشراف على إعداد التقارير والمذكرات التى ترفع للسلطة المتخصصة.
- حضور المؤتمرات والإجتماعات والندوات والتى تتعلق بطبيعة العمل .
مطالب التأهيل :
- مؤهل عال مناسب مزاولة العمل فى وظائف الدرجة الادني مدة لا تقل عن سنة "داخل الوحدة" .
- مؤهل عال مناسب مع مزاولة العمل مدة كلية لا تقل عن 18 سنة "خارج الوحدة" .
- الخبرة الكافية فى مجال العمل فى الإدارة المحلية .
- الحصول على دورات تدريبية مناسبة فى مجال العمل .
- قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج.