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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إعلانات على فيسبوك .. نصاب يستولى على أموال من المواطنين بزعم تسهيل حصولهم على قروض

أرشيفية
أرشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمُكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (رئيس مجلس إدارة إحدى المؤسسات الإجتماعية لرعاية الأيتام- له معلومات جنائية- كائنة بدائرة قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة) بالإعلان على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بـــوك" وبعــض القنـــوات الفضائية عــن قيـــام المؤسسة المشار إليها بمنح قـــــــروض مقابل قيام المواطنين راغبى الحصـــــول على القروض بدفع "مبلغ مالى" كرسوم إستعلام يتم دفعها بداخل مقر المؤسسة ثم يقوم المــذكور بالإستيلاء على قيــمة تلك الـــرسوم لنفـسه بزعم عدم توافر الشروط فى العملاء المُتقدمين للحصول على القروض، فضــلاً عن عــدم حصــولــه على التراخيــص اللازمـــة من الجهات المعنية لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر بالمخالفة لأحكام القانون.

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عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور وضبطه وبتفتيش مقر المؤسسة المشار إليها تم ضبط (صور بطاقات رقم قومى للعديد من الأشخاص المتعاملين مع المؤسسة- كشوف مدون بها أسماء الأشخاص راغبى الحصول على القروض) .. وبفحص المستندات تبين أن عدد عملاء الشركة تجاوز المائتى عميل قاموا بسداد رسوم إستعلام للمؤسسة بلغت قيمتها مائة ألف جنيه.

بمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى المؤثم على النحو المشار إليه؛تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية م كافحة الجريمة جرائم النصب والاحتيال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة

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