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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"غازبروم" الروسية: سنوقف إمدادات الغاز عن مولدوفا في غضون 48 ساعة

صدى البلد

 أعلنت شركة "غازبروم" الروسية أنها لم تتسلم بعد المدفوعات الخاصة من دولة مولدوفا مقابل كميات الغاز الروسي، مشيرا إلى الشركة ستوقف إمدادات الغاز عنها في غضون 48 ساعة.

وقال الممثل الرسمي للشركة الروسية سيرجي كوبريانوف - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأربعاء -:" لم نتسلم بعد الدفعة الحالية مقابل الغاز لدولة مولدوفا، في حين أن الموعد النهائي للدفع ينتهي اليوم".

وأضاف كوبريانوف:" أن شركة "غازبروم" ستوقف إمدادات الغاز عن مولدوفا في غضون 48 ساعة، إذا لم تتسلم المدفوعات المستحقة عن الإمدادات الأخيرة".

وكان رئيس شركة "غازبروم" الروسية، أليكسي ميللر، التقى مؤخرا مع كل من نائب رئيس الوزراء المولدوفي، أندريه سبينو ورئيس مجلس إدارة شركة "مولدوفا غاز" فاديم شيبان، لبحث إبرام عقد جديد لتزويد هذه الدولة بالغاز، معلنا أن مولدوفا مدينة لروسيا بـ 709 ملايين دولار مقابل إمدادات غاز.

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