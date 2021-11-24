وزيرة الهجرة: دعم الجاليات المصرية بالخارج للمبادرات الوطنية غير محدود

عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا تشاوريا في إطار تنفيذ مبادرة "أصلك الطيب" بمحافظة الفيوم تحت رعاية وزارتي الهجرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي تهدف إلى مساهمة المصريين بالخارج في دعم وتطوير المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية لقرى الريف المصري.

وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتور رفعت حليم عبد الملك، رجل الأعمال المصري بدولة الكويت وراعي لجنة المساعدات الإنسانية بمجلس الجالية هناك، والدكتورة هبة مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط.

من جانبها، أشادت السفيرة نبيلة مكرم، بجهود الدكتور رفعت حليم، في سبيل خدمة الجالية المصرية بالكويت، ودعمه المتميز غير المحدود للمبادرات الوطنية التي تستهدف خدمة مواطنينا بالداخل في القرى الأكثر احتياجا، علاوة على أنه بادر للمشاركة في مبادرة "أصلك طيب" بمحافظة الفيوم، ضمن مساهمة المصريين بالخارج المتميزة وغير المحدودة في دعم وتطوير قرى الريف المصري تحت مظلة المشروع القومي الكبير "حياة كريمة"، من أجل بناء حياة الإنسان المصري في القرى الأكثر احتياجًا.

وأضافت وزيرة الهجرة، أنه تم عقد مجموعة من الاجتماعات للاتفاق على بنود وآليات تنفيذ المبادرة بمحافظة الفيوم، وذلك من خلال مجموعة من البروتوكولات مع المحافظة وبعض المديريات والجهات المعنية لتنفيذ عدد من التدخلات الخاصة بالمجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والرياضية في عدد من القرى، لافتة إلى أن سيادتها ستقوم بزيارة للمشروعات المزمع البدء في تنفيذها بالفيوم في إطار مبادرة "أصلك الطيب".

من ناحيته، قال الدكتور رفعت حليم عبد الملك خلال اللقاء: "إننا سنعمل على تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة في إطار تنفيذ مبادرة أصلك الطيب والبداية لنا ستكون بمحافظة الفيوم"، وأكد أهمية التعاون البناء بين الدولة والأفراد لبناء وتنمية الإنسان، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية وانطلاقا من المسئولية المجتمعية، مشيرا إلى أهمية التعاون في مجالات التدريب المهني والتعليم والارتقاء به.

وأضاف عبد الملك ، أن لجنة المساعدات الإنسانية بمجلس الجالية المصرية في الكويت ستعمل على إجراء عدد من التدخلات في مجالات اقتصادية وتعليمية وصحية واجتماعية ورياضية، بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الهجرة والتخطيط وكذلك محافظة الفيوم، بما يضمن سرعة وتيرة العمل لتحقيق الهدف المطلوب، وهي بناء الإنسان في المقام الأول.

من جانبه، قال الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، إن المحافظة ستعمل على تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ التدخلات المقترحة بعدد من القرى، كما سيتم العمل على تدبير الأراضي اللازمة لتنفيذ التدخلات المطلوبة، والمساهمة في عمل الدراسات وتوفير البيانات لتنفيذها، فضلا عن سرعة استصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتنفيذ التدخلات المستهدفة من خلال الجهات التابعة للمحافظة.

وأضاف نائب محافظ الفيوم ، أن تلك التدخلات المستهدفة تأتي في إطار دعم المشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بمركزي اطسا ويوسف الصديق، حيث أنه من المستهدف تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية والمشروعات الخدمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، الإضافة إلى تحسين المؤشرات السكانية والاجتماعية والصحية والتمكين الاقتصادي في تلك القرى بما يساهم في تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة.