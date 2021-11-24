نائبة: رئاسة مصر للكوميسا ينهض باقتصاديات دول التجمع ويحقق معدلات نمو عالية

قالت النائبة أسماء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، أن رئاسة مصر لتجمع دول الكوميسا، البالغ عددها 21 دولة، للمرة الثانية، ليس هباء ولكن نتيجة جهد كبير من قبل القيادة السياسية والدولة المصرية على مدى سنوات استطاعت فيه مصر تحقيق أعلى معدلات نمو اقتصادية وتحقيق أعلى استثمارات أجنبية مباشرة بأفريقيا .

وأوضحت الجمال، فى بيان صحفى لها أن رئاسة مصر للكوميسا يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع، إضافة إلى المساهمة في فتح أسواق جديدة في القارة السمراء أمام الصادرات المصرية ، خاصة أن أسواقها خصبة وحجمها الاستهلاكي كبير يغزوها منتجات الصين والهند وبعض دول أسيا وأوروبا ونحن أولى بغزو المنتج المصري لها لقرب المسافة وجودة المنتج المصري .

وأشارت الجمال إلى أن رئاسة مصر للكوميسا يساهم في النهوض باقتصاديات دول التجمع لما لمصر من خبرة كبيرة في المشاريع القومية و الاستثمارية ومشاريع البنية التحتية ونجاحاتها في خلق استثمارات قوية وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، موضحة أن مصر قادرة على نقل خبراتها إلى دول القارة السمراء للنهوض باقتصاديات دول التجمع وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بها.

وأوضحت الجمال، أن حجم التبادل التجاري بين دول تجمع الكوميسا لازال ضعيفا مقارنة بحجم التبادل التجاري بين دول الاتحاد الأوروبي وبعضها، وأن رئاسة مصر للتجمع سينهض بزيادة حجم التبادل التجاري عن ذلك بكثير، مشيرة إلى وجود ثروات هائلة تتمتع بها دول تجمع الكوميسا ويمكن الاستفادة منها في نهضة اقتصاديات الدول الافريقية.