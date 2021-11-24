مواطن ببني سويف يشكو من الإهمال بمستشفى الصدر

أرسل القارئ بطرس ناصف شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من الإهمال الجسيم بمستشفى صدر بني سويف.

وقال ناصف في شكواه نستغيث بسيادتكم من الإهمال الجسيم بمستشفى الصدر بمحافظة بنى سويف حيث لا أحد يتابع حالات مرضى كورونا بالمستشفى مما اودى بحياة بعض المصريين بداخلها والباقية تاتى مع ذلك الإهمال الجسيم والتهاون بالصحة العامة للمرضى.

لذا نرجو من سيادتكم التفتيش والمتابعة على طاقم الأطباء والممرضين داخل هذه المستشفى ومعاقبة المسئولين عن التهاون والتقصير فى حياه مرضى كورونا ومتابعه الكاميرات المراقبه اذا وجدت بالمستشفى والمتابعه الدائمه عليهم ولسيادتكم جزيل الشكر للتواصل مع مقدم الشكوى 01282701700.



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