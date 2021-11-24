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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مواطن ببني سويف يشكو من الإهمال بمستشفى الصدر

صدى البلد

أرسل القارئ بطرس ناصف شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من الإهمال الجسيم بمستشفى صدر بني سويف.

وقال ناصف في شكواه نستغيث بسيادتكم من الإهمال الجسيم بمستشفى الصدر بمحافظة بنى سويف حيث لا أحد يتابع حالات مرضى كورونا بالمستشفى مما اودى بحياة بعض المصريين بداخلها والباقية تاتى مع ذلك الإهمال الجسيم والتهاون بالصحة العامة للمرضى.

لذا نرجو من سيادتكم التفتيش والمتابعة على طاقم الأطباء  والممرضين داخل هذه المستشفى ومعاقبة المسئولين عن التهاون والتقصير فى حياه مرضى كورونا ومتابعه الكاميرات المراقبه اذا وجدت بالمستشفى والمتابعه الدائمه عليهم ولسيادتكم جزيل الشكر للتواصل مع مقدم الشكوى  01282701700.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم

بين الناس بني سويف

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