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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقيمة 80 مليار دولار.. حجوزات تسلا سايبر تراك تتعدى المليون طلب

تسلا سايبر تراك
تسلا سايبر تراك

أعلنت تسلا  موتورز، عملاق صناعة المركبات الكهربائية، أن حجوزات الشاحنة صغيرة الحجم تسلا سايبر تراك تخطت حاجز المليون طلب شراء.

وفقا لموقع inside evs المتخصص في المركبات الكهربائية، سبق أن أعلن إيلون ماسك المدير التنفيذي لتسلا  أن سايبر تراك لن تصل الأسواق العالمية قبل نهاية 2023 حتى يتسنى للشركة تقديم كافة الوسائل التكنولوجيا الحديثة وتضمينها في الشاحنة غريبة الشكل وهو ما سيأخذ وقتا أكثر من التوقعات السابقة، خاصة وأنها ستعمل بخلايا بطاريات جديدة أكبر حجما وأعلى كفاءة، ومع ذلك قررت تسلا فتح باب الحجز للشاحنة من خلال موقعها الرسمي والتسجيل لشراء واحدة أونلاين.

فوجئت تسلا  بكمية الحجوزات التي تلقتها عبر موقعها الرسمي، إذ وصلت لـ1,270,000 طلب أي ما يقدر بقيمة 80 مليار دولار في حالة أن كل الحجوزات ستقوم بالفعل بإتمام عملية الشراء، وهذه النسبة المهولة و المعجزية من الحجوزات تقدر بحوالي 3 أضعاف حجوزات شاحنة البيك أب فورد لايتنينج F-150 التي تحقق نجاحا كبيرا داخل الولايات المتحدة الأمريكية وتعد الشاحنة المحببة والمتربعة على عرش الشاحنات، حيث لم تتجاوز طلبات الحجز 200 ألف طلب بينما وصلت حجوزات سايبر تراك 250 ألف طلب في أول أسبوع فقط من فتح باب الطلبات.

رجح موقع intresting engineering أن أحد الأسباب المحتملة وراء هذا النجاح الكبير حتى قبل طرحها بالأسواق هو أن السيارات الكهربائية بدأت تأخذ اهتمام المشترين وتجذب الانتباه إليها، يشعر الناس بالفضول نحو كل ما هو جديد وغريب، وسايبر تراك ليس استثناء بل على العكس هي سيارة بيك آب مستوحاة من الخيال العلمي أو مقدمة من شركة كبيرة لها موثوقية عالمية ما يجعل الكثيرين يرغبون في امتلاكها. بالإضافة إلى ذلك، سعر حجز نسخة أونلاين لا يتجاوز مبلغ 100 دولار قابل للاسترداد بالكامل في أي وقت.

الجدير بالذكر أن "ماسك" كشف لأول مرة عن سايبر تراك في نوفمبر 2019 وقدمها كمفهوم جديد للشاحنات صغيرة الحجم.

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