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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقطة البداية.. كوكاكولا تسعى لاستثمار مليار دولار في مصر

مدبولي
مدبولي

أشار المهندس أحمد العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة كوكاكولا مصر، إلى أن "كوكاكولا مصر هيلينيك" تسعي إلى استثمار مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، تتنوع ما بين إقامة مصانع وإضافة خطوط إنتاج، وتطوير آليات العمل وفقاً للمقاييس العالمية، فضلاً عن نقل الخبرات وتدريب الكوادر.

التقى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء مجلس إدارة شركة "كوكاكولا  هيلينيك" العالمية، وممثلي شركة "تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر"، حضر اللقاء نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العام للاستثمار والمناطق الحرة.

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وقال المهندس أالرئيس التنفيذي لشركة كوكاكولا مصر،حمد العفيفي إن صفقة الاستحواذ التي تمت تعد نقطة البداية للتوسع في السوق المصرية. 

كما أشارت رنا جمالي، رئيس قطاع العلاقات الحكومية والاتصالات بشركة كوكاكولا مصر، إلى أن "كوكاكولا هيلينيك" قررت اختيار مصر لعقد مؤتمرها السنوي العالمى فى مارس القادم، وهي الخطوة التي تعد بمثابة رسالة ثقة لمجتمع الأعمال العالمي، ودعاية كبيرة لمصر بين دول المجموعة.

وأضافت أن شركة كوكاكولا مصر متحمسة إلى انضمام مصر لمجموعاتها، حيث قامت في أول زيارة رسمية بإيفاد 35 خبيراً لتدريب العاملين على أساليب العمل الحديثة، لافتةً إلي أن هذا سيساهم في صقل خبرات العاملين المصريين، ونقل أحدث التكنولوجيا إليهم.
من جانبه، استعرض ديفيد سميث، مدير العمليات بشركة "كوكاكولا  هيلينيك" العالمية، آليات عمل الشركة وحجم أعمالها عالمياً، لافتاً إلى امتلاكها شركات لتعبئة منتجات كوكاكولا في 28 دولة، وستكون مصر الدولة 29 التي تنضم للمجموعة.

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وأوضح أن الشركة تقوم منذ فترة بدراسة متأنية للسوق المصرية، وتابعت عن كثب أداء الاقتصاد المصري والمؤشرات الاقتصادية، حيث لمست التقدم الذي أحرزته الحكومة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، وهو الأمر الذي شجعها على الدخول بقوة في السوق المصرية.
وهنأ أعضاء مجلس إدارة الشركة الدولة المصرية على نجاحاتها المستمرة في تحسين الأوضاع الاقتصادية، كما أشادوا بالتنسيق والتعاون الذي لمسوه من جانب المسئولين المصريين خلال الفترة الماضية، الأمر الذي زاد من حماس الشركة للتوسع بقوة في مصر وضخ مزيد من الاستثمارات.
وأضافوا أن مجالات عمل الشركة المستقبلية ستشمل أيضاً العمل علي تحقيق التنمية المستدامة، لافتين في هذا الصدد إلي تصنيف مؤشر "داو جونز للاستدامة" الشركة كأكبر شركة مشروبات مستدامة على مستوي العالم على مدار سبع سنوات متتالية.

 

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