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رئيس التحرير
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البنك الزراعي المصري: إقراض المزارعين بدون فوائد لتركيب نظم الري الحديثة |فيديو

رئيس البنك الزراعي
رئيس البنك الزراعي المصري

قال علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، أن التيسيرات التمويلية التي تم إقرارها من خلال السماح بتمويل الجمعيات التعاونية الزراعية أو المنشأة بغرض التحول لطرق الري الحديثة تستهدف الإسراع بتنفيذ هذا المشروع القومي وتقديم المزيد من التيسيرات للمزارعين.

وأضاف علاء فاروق، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، ان  المبادرة الجديدة التي أطلقها البنك المركزي المصري لتمويل التحول لاستخدام وسائل الري الحديث في الأراضي الزراعية ستعطي دفعة قوية لجهود التحول للري الحديث.

وتابع علاء فاروق، أن تكلفة التحول لنظم الري الحديث كانت دائما هي المعوق الرئيسي لعدم تطبيق نظم الرى الحديث في الأراضي القديمة ومن ثم كان الفلاح يعزف عنها أو يؤجل تنفيذها إلا أنه بعد الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة.

تتزايد معدلات تمويل التحول

وأشار  رئيس البنك الزراعي المصري إلى أنه من المتوقع أن تتزايد معدلات تمويل التحول لنظم الري الحديث بشكل كبير خاصة وأن الدولة ستوفر كافة التكاليف من خلال قرض تمنحه للمزارعين بدون فوائد لتركيب نظم الرى الحديثة وتتحمل الدولة كل أعباء الفوائد الخاصة بالقرض. 


 

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