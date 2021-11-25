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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أحدث هاتف فى السوق.. سعر ومواصفات عملاق بوكو POCO M4 Pro 5G

هاتف بوكو Poco M4
هاتف بوكو Poco M4 Pro 5G

كشفت شركة بوكو POCO، النقاب عن أحدث هواتفها الذكية المميزة فى السوق، حيث يقدم الهاتف المسمى POCO M4 Pro 5G، أداء عالى بفضل كفاءته فى استهلاك الطاقة، ويمتاز هاتف بوكو الجديد بدعم تقنية الجيل الخامس 5G نظرا لتزويده بأقوى معالجات ميدياتك بتكنولوجيا تصنيع بدقة 6 نانومتر مما يجعله يقدم أداء قويا وسريعا.

 

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يدعم هاتف بوكو الجديد POCO M4 Pro، تقنية اتصال شبكات الجيل الخامس 5G ميسورة التكلفة مع عمر بطارية رائع، نظرا للأداء القوى الذي يوفره معالج صممته شركة ميدياتك من نوعDimensity 810، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت.

 

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مواصفات هاتف بوكو POCO M4 Pro 5G

ويشتمل هاتف بوكو POCO M4 Pro 5G، على شاشة مميزة من نوع IPS LCD، كبيرة الحجم بقياس 6.6 بوصة، بدقة 1080 x 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 90 هرتزا، ومحمية بطبقة من زجاج Gorilla 3.


وترتكز القدرات التصويرية بهاتف بوكو POCO M4 Pro، على كاميرا خلفية ثلاثية، تضم مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا بزاوية واسعة بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعر ماكرو للتكبير بدقة 2 ميجابكسل، كما إلى جانب كاميرا امامية بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.


ويحزم هاتف بوكو POCO M4 Pro 5G، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، يمكنها شحن الهاتف من 0 إلى 100٪ في غضون 59 دقيقة.

 

وتشتمل المواصفات الأخرى بهاتف بوكو POCO M4 Pro 5GG، مكبرات صوت استريو، إلى جانب منفذ سماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر، وكذلك فتحة توسعة لكارت الذاكرة الخارجية microSD، كما يتوفر تقنية NFC وقارئ بصمات الأصابع مدمج في مفتاح التشغيل على الإطار الجانبي للجهاز.

 

سعر هاتف بوكو POCO M4 Pro 5G

ويباع هاتف POCO M4 Pro 5G، في أوروبا مقابل سعر 230 يورو (أي ما يعادل 4200 جنية مصري)، لنسخة 4 + 64 جيجابايت، وبسعر 250 يورو (أي ما يعادل 4550 جنية مصري)، لطراز بسعة 6 + 128 جيجابايت، ويتوفر في 3 خيارات من الألوان هي الأزرق والأسود والأصفر المميز للعلامة التجارية Poco. 

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