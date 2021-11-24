رئيس طاقة النواب: رئاسة مصر لقمة الكوميسا تعزز التوجه نحو أفريقيا

أكد النائب حسام صالح عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، على تعدد الثمار والنتائج الإيجابية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية لاستضافة مصر للقمة 21، لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا"، موضحا إنها تأتي في إطار رؤية واضحة من القيادة السياسية المصرية، بتعزيز التوجه المصري نحو أفريقيا ودعم العلاقات معها على مختلف الأصعدة.

وأضاف صالح في تصريحات له اليوم، أن رئاسة مصر للقمة تعكس دورها المحوري إقليميا، وحرصها على تفعيل العلاقات مع الأشقاء الأفارقة وبما يخدم أهداف السلام والتنمية.

وأوضح رئيس طاقة النواب، أن تولي مصر رئاسة "قمة الكوميسا"، سيعود بالخير على مختلف الدول الأفريقية، مشددا على أن القاهرة تحت قيادة الرئيس السيسي "مدافع صلب" عن حقوق القارة، ومطالبها في مختلف المحافل الدولية.

وشدد عوض الله على أن "الكوميسا"، تبدأ عهدًا جديدًا برئاسة مصر لفعالياتها، والعمل على تعزيز التجارة البينية بين مختلف دولها، انطلاقا من تجربة اقتصادية رائدة على كافة المستويات الزراعية والصناعية والبنية التحتية.

وأشار النائب حسام صالح إلى مبادرة التنمية الصناعية، التي اقترحتها مصر خلال فعاليات القمة، والتأكيد على الإمكانيات الضخمة للقارة وضرورة استغلالها الاستغلال الأمثل وتلبية متطلبات شعوب القارة السمراء، في توفير ملايين من فرص العمل وفي تعزيز الأمن والاستقرار بين مختلف دولها.