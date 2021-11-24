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رئيس التحرير
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ديني

هل سداد الدين أولى أم زكاة المال؟.. علي جمعة يجيب.. فيديو

هل سداد الدين أولى
هل سداد الدين أولى أم زكاة المال

نبدأ بماذا .. بسداد الدين أم بزكاة المال  .. سؤال ورد للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

قال الدكتور على جمعة - مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف - من عليه دين ينبغي عليه أن يبادر أولا بسداد دينه، موضحاً أن النبى صلوات الله وسلامه عليه كان يصلى على جميع موتى المسلمين ما عدا صاحب الدين.

وأضاف جمعة عبر صفحته الرسمية في سؤال ورد إليه: "فى السابق كان عليّ دين والأن معى مال بأيهما أبدأ بسداد الدين أم بزكاة المال؟"، قائلاً: إن النبى صلي الله عليه وسلم كان فى آخر حياته الشريفة لديه فائض من المال فكان يسد عن أصحاب الديون ديونهم ويصلى عليهم.

وأوضح المفتى السابق أن الدين أمره عظيم، ولذلك فهو الأولى والاحق فى السداد أولا، أما الزكاة فهي إنفاق على المدخر والفائض من الأموال، وعلى هذا فعلى السائل أن يسرع فى سداد ديونه أولا ثم يخرج الزكاة عن الفائض من المال إذا استوفى شروط الزكاة.

ولكن استثنى جمعة من هذا الامر من هو مشغول بالدين فى أنظمة التقسيط، مثال أن يكون الشخص مدخرا لمليون جنيه وعليه ديون 300 ألف، ففى هذه الحالة يجب إخراج زكاة المال وهى 2.5% من إجمالى المبلغ وهو المليون ما يعادل 25000 جنيه نظرا لان هذا المال ملك لك بدون خصم المديونية فى حالة حلول أمر الزكاة وانتظار سداد الدين، وفى حالة حلول امر سداد الدين يخرج الدين وتحسب الزكاة على باقى المبلغ والمقدار بـ700000.


حكم إخراج أموال الزكاة بنية «الصدقة» عن المتوفين

قال الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا مانع من التصدق عن المتوفين من أموال الزكاة، إلا أنه لا يسع الإنسان أن يُخرج الزكاة بنية الصدقة.

وأوضح «فخر»، خلال استضافته بإحدى القنوات الفضائية ، في إجابته عن سؤال: « هل يجوز للرجل إخراج صدقة على روح زوجته وأمه المتوفاة من أموال الزكاة؟»، أنه لا مانع من التصدق من مال الزكاة، لكن في هذه الحالة لا يكون إنفاقه تحت مُسمى الصدقة، وإنما الزكاة، منوهًا بأن الزكاة واجبة وفرض وركن من أركان الإسلام.

وأضاف أنه لا يصح إخراج أموال الزكاة بنية الصدقة، وإنما يمكن التقرب إلى الله بهذه الزكاة والدعاء بأن يرحم الله تعالى المتوفين بهذه الزكاة، منبهًا إلى أنه لا يسع الإنسان إخراج الزكاة بنية أخرى، وإنما ينبغي أن تخرج بنية الزكاة وفي مصارف الزكاة.

حكم تغيير النية من صدقة إلى زكاة قبل إخراج المال

وجهت متصلة الى الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، سؤالًا تقول فيه "أخصص مبلغا لليتامي كل شهر فهل يجوز عندما يأتى معاد إخراج زكاة مالى أن أغير نيتي من الصدقة لإخراج هذا المبلغ كزكاة فى هذا الشهر؟".

رد عليها أمين الفتوى قائلًا "ما دمتِ لم تخرجي المال فانوي ما تشاءين من إخراج صدقة أو زكاة، فهذا يسمى تغيير العادة وليس تغيير النية لأنك بدلًا من أن تخرجي المال صدقة سوف تخرجينه زكاة فلا مانع من ذلك، ولكن الأهم أن تسبق النية إعطاء المال، وأن يكون المعطى مستحقًا".

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=440252390805932&id=100044635230186

حكم إخراج الصدقة من زكاة المال 
قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء إنه لا يجوز إخراج الصدقة وخصمها من مبلغ الزكاة المقرر سنويا إلا إذا كنت نويت قبل إخراج الصدقة أنك تخصمها من مال الزكاة .
وأضاف الورداني عبر البث المباشر في صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المتابعين قائلا: لا يجوز إخراج الصدقة ثم تقول سأخصمها من مبلغ الزكاة.
 

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