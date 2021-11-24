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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وأنت مالك؟!.. رد ناري من الديهي على تغريدة خطيرة لنجيب ساويرس.. فيديو

الديهي
الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن حديثه عن رجل الأعمال نجيب ساويرس، مجرد بنسبة 100% لمصلحة الدولة المصرية، مضيفا أنه ضد أي شيء يمس الدولة؛ لإيمانه التام بالقيم المصرية الأصلية التي تتمثل في سيادة القانون على الجميع.

وأضاف نشأت الديهي خلال برنامجه "بالورقة والقلم " المذاع على قناه "تن": "اللي مصر خيرها عليه مينفعش يتنطط عليها ويدير ظهره لها، والتبرع لمصر مسئولية اجتماعية ووطنية ورد جميل؛ لكون رأس المال الذي جمعه رجل الأعمال من رحم هذه الدولة".

وأوضح أن نجيب ساويرس خرج ليشكو من مزاحمة الدولة للقطاع الخاص، ولو لم يستطع هو أن يرد عن الدولة المصرية لا يستحق أن يعيش عليها، مؤكدًا لولا تدخل الدولة بعد الفوضى العارمة عقب 2011  و2012 بقوة لإيقاف نزيف الأموال لكانت مصر أفلست وكان سيشهر ويعلن إفلاسها.

وأكد أن هناك معلومات موثقة بنسبة 100% أن تغريده "ساويرس"، التي علق خلالها على التعويض الذي طلبته هيئة قناة السويس من شركة السفينة الجانحة إيفر جيفن، قائلًا: "التعويض مغالي فيه وغير واقعي ومش من المصلحة القومية المغالاة في التعويض"، تم استغلالها في التفاوض وأثرت على مسار التفاوض وخسرت مصر مئات الملايين.


وتابع الديهي " انت مالك ياسويرس انت مين عينك محامي لايفر جيفن ولا انت شريك فيها "

نجيب ساويرس الدولة المصرية هيئة قناة السويس قناة السويس نشأت الديهي المصرية الإعلامي نشأت الديهي

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