الصفقات الجديدة.. طلب مهم من الأهلي لـ الكاف بشأن السوبر الأفريقي

كشف مصدر بالنادي الأهلي أن الإدارة قد طالبت الإتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” عبر التماس بإقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع الرجاء البيضاوي المغربي بالصفقات الجديدة.

وقال المصدر ان إدارة الأهلي قد تقدمت بإلتماس الي الكاف بخوض مباراة السوبر الأفريقي التي لم يتحدد موعدها بعد بالصفقات الجديدة التي تم إبرامها مؤخراً.

وأضاف أن الكاف سوف يحسم غدا موعد السوبر الأفريقي الذي سيقام بالدوحة وهناك إتجاه لإقامته يوم 24 ديسمبر المقبل وبالتالي فسيكون بالقائمة المقيدة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم والتي تخلو من الصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها .

وكان الأهلي قد تعاقد قبل بداية الموسم الحالي مع بيرسي تاو ولويس ميكسيوني وكريم فؤاد وحسام حسن وإعادة احمد عبدالقادر وعمار حمدي من الإعارة.