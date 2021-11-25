سبب تدخل جهاز حماية المستهلك في واقعة مشادة إحدى شركات الاتصالات.. فيديو

كشف أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، تفاصيل تدخل الجهاز في واقعة الاعتداء على مواطن في أحد فروع إحدى شركات الاتصالات.

وأضاف أيمن حسام الدين في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" الجهاز رصد الواقعة بعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ".

وتابع أيمن حسام الدين :" المشهد كان قاسي وتم استدعاء ممثلي الشركة فورا للوقوف على أسباب حدوث الواقعة وابلغنا الشركة بانهم تأخروا في إصدار البيان لكشف ملابسات الواقعة ".

وأكمل ايمن حسام الدين :" قانون حماية المستهلك ينص على الحفاظ على الكرامة الشخصية للمستهلك وما حدث في واقعة مشادة إحدى شركات الاتصالات كان شبهة اعتداء على كرامة شخصية للمستهلك ".

ولفت أيمن حسام الدين :" نحن ندافع عن حق المستهلك، وشركة الاتصالات وضحت حقيقة ما حدث وما تم اتخاذه من إجراءات حياة مرتكب المخالفة، وطالبنا ممثلي الشركة بعرض سياسة إرضاء وخدمة العملاء ووعدونا بتحسين الأداء وتركيب صوت للكاميرات في الفروع ".