تحت تأثير الدجل.. قصة سيدة تزوجت دون أن تشعر وصدمت بكارثة (فيديو)

كان بيلسني خاتم يخليني أنام وأصحى هادية ناسية كل حاجة

رصد الإعلامي نهال طايل، في برنامج “تفاصيل” المذاع عبر فضائية “صدى البلد 2”، مساء الأربعاء، قصة سيدة اتهمت دجالا بالزواج منها تحت تأثير الدجل والشعوذة.

في البداية قالت سلمى، السيدة التي اتهمت دجالا بالزواج منها تحت تأثير الدجل والشعوذة، إن هذا الدجال بعد أن سافر دبي بـ 3 أشهر، أرسلت له “انني حامل” في الشهر الثالث"، ولكنه لم يستجب لي “وكل كلمة قالها هي كدب ومردش عليا”.

وأضافت سلمى، أن التحاليل التي قمت باجرائها، كشفت عن الحمل، مشيرة إلى أنني تواصلت معه بمكالمة “فيديو كول” وأكدت له الحمل.

وتابعت السيدة التي اتهمت دجال بالزواج منها تحت تأثير الدجل والشعوذة، أنه ظهرت عليه الفرحة بعد أن أكدت له أنني حامل، ولكني “رفضت أن استمر معه” وقلتله "أنا ميشرفنيش انني أكمل معاك".

تحت تأثير الدجل والشعوذة

وأشارت السيدة التي اتهمت دجال بالزواج منها تحت تأثير الدجل والشعوذة في النهاية “قررت انني أضحك عليه وأقوله انني مش حامل عشان يبعد عني"

قالت سلمى، السيدة التي اتهمت دجالا بالزواج بها تحت تأثير الدجل والشعوذة، إن هذا الدجال قد أكد لي أنني أصابني عمل ما وأنه قادر على إخراج هذا العمل.

وأضافت سلمى، أن هذا الدجال قد طلب مني الخروج معه، مشيرة إلى أنه طلب مني الزواج أثناء الخروج واستغربت من هذا الطلب ورفضت.

وتابعت السيدة التي اتهمت دجالا بالزواج منها تحت تأثير الدجل والشعوذة، أنه طلب مني مرارا وتكرارا عرض الزواج لمدة شهر كامل، مؤكدة أنه لا ييأس في طلبه.

تأثير الدجل والشعوذة

وأشارت السيدة التي اتهمت دجال بالزواج منها تحت تأثير الدجل والشعوذة، أن “الدجال كان بيلسني خاتم يخليني أنام وأصحي هادية ناسية كل حاجة”.

ال الدجال، المتهم بالزواج من سيدة تحت تأثير الشعوذة، إن تلك السيدة التي تدعي انني تزوجتها هي كاذبة، مؤكدا أنها قد جاءت لي وطلبت السعي لأن ترى زوجها.

وأضاف الدجال، خلال لقاء له لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، أنني رفضت طلبها في البداية لرؤية زوجها لأنني لا استطيع ذلك، لكنها أصرت أن أذهب معها لرؤية منزلها.

وتابع المتهم بالزواج من سيدة تحت تأثير الشعوذة، أن السيدة طلبت مني أن أذهب معها من أجل الحصول “على وجبة سمك” معلقا : “من يوم أكلة السمك وكل حاجة اتغيرت”.

أرسلت لها رسالة

وأشار المتهم بالزواج من سيدة تحت تأثير الشعوذة إلى أنني أرسلت لها رسالة مضمونها “فكرتي في اللي حصل وقالتلي فكرت اه طول الطريق" هذا ما حدث بالتفصيل.

قال الدجال المتهم بالزواج من سيدة الحمل في شبح، إنه بعد أن أدعت تلك السيدة انها حامل، وانها قامت بأجراء تحليل في معمل معين، تواصلت مع المعمل بأسمها وتم التأكيد أنه لا وجود لأسمها.

وأضاف الدجال المتهم بالزواج من سيدة الحمل في شبح، خلال لقاء له لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية نهال طايل، أن "السيدة عرضت على الزواج وشتمت طليقتي".

وتابع الدجال المتهم بالزواج من سيدة الحمل في شبح، انني تواصلت معها بعد ان اكتشفت من المعمل انها ليست حامل، واكدت لي انها قامت بالكذب وانها ليست حامل.

تواصلت معهم

وأشار الدجال المتهم بالزواج من سيدة الحمل في شبح، أن هناك عدد من الأطباء تواصلت معهم، واكدوا لي أنه من الصعب حدوث الحمل في أقل من شهر.

