متخصص في علم الفيروسات: الجرعة الثالثة للقاح كورونا تزيد من المناعة.. وإقرارها صائب..فيديو

قال إسلام حسين الباحث والمتخصص في علم الفيروسات ، إن الجرعة الثالثة من لقاح كورونا تزيد من مناعة الجسم في مهاجمة الفيروس ، مؤكدا أن قرار تلقي الجرعة الثالثة قرار صائب جدا وجاء في محلة .

واضاف إسلام حسين خلال مداخلة هاتفية في برنامج " رأى عام " المذاع علي قناه " تن " ، إن الجرعات التنشيطية لها دور كبير جدا في رفع مناعة الأشخاص الذين تلق التطعيم مبكرا ، لافتا إلي أن مستوي حماية اللقاحات يضعف بعد 6 شهور من تلقي الجرعتين .

واوضح إسلام حسين ، إن الجرعة الثالثة مهمة جدا للأشخاص الذي يكون سنهم اعلي من الـ50 عام وأيضا مهمة للأطقم الطبية بسبب وقوفهم في الصفوف الأول لمواهة الفيروس .