جنش يشكر جمهور الزمالك للاطمئنان عليه بعد الإصابة: لكم كل الحب في قلبي

وجه محمود جنش، حارس مرمى نادي فيوتشر اف سي، والزمالك سابقا، رسالة شكر لكل من اطمئن عليه بعد اعلان اصابته أمام إنبي في مباراة الجولة الخامسة من الدوري العام.

وكتب عبر انستجرام: “الحمدلله علي كل شي حابب اشكر مجلس اداره نادي فيوتشر و الجهاز الفني بقياده ك علي ماهر و ك عبد الظاهر السقا المشرف علي الكره واللاعبين اخواتي علي وقفهم بجانبي بجد حسيت اني وسط عائلتي حابب اشكر جمهور مصر بوجه عام وجمهور نادي الزمالك بشكل خاص دائما لكم كل الحب في قلبي حابب اشكر كل زمايلي في نادي الزمالك علي الاطمئنان عليا شكرا ليكم جميعا ♥️🤲”.

وكشف الدكتور محمود الشحات رئيس الجهاز الطبي بنادي فيوتشر اف سي الموقف الطبي للاعبي الفريق محمود جنش ومروان محسن بعد إصابتهما أمام إنبي في مباراة الجولة الخامسة من الدوري العام بعد إجراء العديد من الفحوصات والأشعة في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وأوضح الدكتور محمود الشحات أن التشخيص المبدئي لإصابة مروان محسن هى كسر في شظية القدم اليسرى مع تمزق من الدرجة الثانية في الرباط الداخلي للكاحل وسوف يخضع لجراحة عاجلة ، كما أوضح أن إصابة محمود جنش هى كسر صغير في عظمة الكعب عند موضع المفصل مع وجه القدم مع تمزق عضلات وجه القدم سيخضع لعلاج تحفظي.

