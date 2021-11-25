تعرف على سبب تجديد علي معلول للنادي الأهلي

كشف الاعلامي محمد شبانة عن نجاح النادي الاهلي فى التجديد لـ علي معلول ظهير الفريق الأول لكرة القدم وذلك بعد تنفيذ رغبة اللاعب.

وقال محمد شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية "etc" :: أن النادى الأهلى نجح في تجديد عقد على معلول لاعب فريق الكرة لمدة موسمين قادمين مقابل حصوله على مبلغ مليون و400 ألف دولار مع عدد من الامتيازات الأخرى منها إلغاء نسبة المشاركة.



وتابع : أن لجنة التخطيط وافقت علي طلب اللاعب ووكيله بإلغاء نسبة المشاركة اسوة بزميله وليد سليمان والذي جدد لمدة موسمين مقابل 11 مليون جنيه وإلغاء نسبة المشاركة .



ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تجديد عقد معلول رسميا عقب الانتهاء من انتخابات النادى المقرر لها الجمعة المقبلة .