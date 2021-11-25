راشد الماجد يزور معرض الرياض للسيارات.. والمستشار تركي آل شيخ يرحب به عبر تويتر

رحب المستشار تركي ال شيخ، بزيارة الفنان راشد الماجد، لمعرض الرياض للسيارات، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وغرد رئيس الهيئة العامة للترفية: “زار #معرض_الرياض_للسيارات اليوم اخي الغالي الفنان الكبير راشد الماجد … نورت يبوطلال … وسلطان يقولي وقفت عند موتر وقلت : يسألوني ليه احبك حب ماحبه بشر”.

وعلى جانب اخر، روَّج المستشار تركي آل الشيخ، لحفل النجم محمد حماقي، خلال فعاليات موسم الرياض 2021، بمشاركة The Chainsmokers، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



ونشر رئيس الهيئة العامة للترفيه، البوستر الدعائي لحفل حماقي، المقر إقامته يوم الخميس الثاني من ديسمبر 2021 ،وذلك علي مسرح محمد عبده، وذلك بعد أن بدأ طرح تذاكر الحفل منذ أمس، 23 نوفمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

أعلنت الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي ال الشيخ إقامة حفل غنائي ضخم لنادي الهلال بعد التتويج بلقب بطولة دوري أبطال اسيا، على أن يتم تنظيمه اليوم الأربعاء وفق بيان الهيئة، بمشاركة النجوم: محمد عبده ، راشد الماجد ، راشد الفارس ، مزعل فرحان ، أصالة.



وتوج نادي الهلال السعودي بلقب بطولة دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز علي يوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في مباراة النهائي.

وأعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم فوز سالم الدوسري بجائزة افضل لاعب في بطولة دوري أبطال آسيا.