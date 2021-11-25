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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركي ال شيخ يروج لحفلات مجانية بالرياض دون تذاكر

صدى البلد

روَّج المستشار تركي آل الشيخ، لحفلات مجانية دون تذاكر، خلال فعاليات موسم الرياض 2021، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".


ونشر رئيس الهيئة العامة للترفيه، البوستر الدعائي، مشوقا الجمهور لمزيد من التفاصيل، وتفاعل عدد كبير مع متابعيه عبر المنشور.

 

وروَّج المستشار تركي آل الشيخ، لحفل النجم محمد حماقي، خلال فعاليات موسم الرياض 2021، بمشاركة The Chainsmokers، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".


ونشر رئيس الهيئة العامة للترفيه، البوستر الدعائي لحفل حماقي، المقر إقامته يوم الخميس الثاني من ديسمبر 2021 ،وذلك علي مسرح محمد عبده، وذلك بعد أن بدأ طرح تذاكر الحفل منذ أمس، 23 نوفمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

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800 ألف.. تركي آل الشيخ يعلن زيادة الإقبال على شراء تذاكر احتفالية زعيم آسيا

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تركي آل الشيخ يروج لحفل محمد حماقي في موسم الرياض

وعلي جانب اخر أعلنت الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي ال الشيخ إقامة حفل غنائي ضخم لنادي الهلال بعد التتويج بلقب بطولة دوري أبطال اسيا، على أن يتم تنظيمه اليوم الأربعاء وفق بيان الهيئة، بمشاركة النجوم:  محمد عبده ، راشد الماجد ، راشد الفارس ، مزعل فرحان ، أصالة.


وتوج نادي الهلال السعودي بلقب بطولة دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز علي يوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في مباراة النهائي.

 

وأعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم فوز سالم الدوسري بجائزة افضل لاعب في بطولة دوري أبطال آسيا.

 

وحقق فريق الهلال السعودي الفوز علي منافسه يوهانج الكوري بنتيجة 2-0  في نهائي دوري أبطال آسيا.

 

وأصبح فريق الهلال الأكثر تتويجا بلقب بطولة دوري أبطال آسيا.

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