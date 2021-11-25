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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

أصريت اسمي ابني على اسمه.. ياسمين الخطيب تروي مواقف للمستشار الراحل جلال إبراهيم

صدى البلد

نعت الإعلامية والفنانة ياسمين الخطيب، المستشار الراحل جلال إبراهيم، رئيس نادي الزمالك الأسبق، والذي وافته المنية أمس، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وروت مواقف انسانية له، وكتبت متأثره بخبر وفاته: “لما قررنا ننفصل.. أنا وأبو أولادي المستشار أحمد جلال، كان المفروض نعمل جلسة يحضرها كبار العائلتين كما جرى العرف، وبابي الله يرحمه كان متوفي من أقل من سنة، فكلمت حمايا المستشار جلال إبراهيم، قلت له: حضرتك عودتني إني بنتك، فأنا هاطلب طلب صعب عليك.. تكون في الجلسة دي قاضي وأب لأحمد وليا في نفس الوقت وقد كان”.

 

وتابعت ياسمين الخطيب: "تم الانفصال لكننا فضلنا أهل، لم تنقطع اتصالاتنا شبه اليومية ولا زياراتنا لأونكل جلال وطنط ليلى، ولا قلت المحبة أو غاب الاحترام.. تعاوننا من أجل إنجاح مشروع مشترك، هو الأهم والأعظم في حياتنا.. "الأدهم" و"جلال الله". 


وقالت: "أنا إللي أصريت أسمي "جلال" ابني على اسمه.. أيامها قرأت على صفحة كاملة بجريدة "المصري اليوم" قصة كفاحه من عامل بالسكة الحديد، لرئيس محكمة الاستئناف وأمن الدولة العليا، ورئيس نادي الزمالك، فسميت "جلال"، وتمنيت أشوفه زي جده.. متناسية، إن الأساطير لا تتكرر.. توفي منذ قليل والدي الثاني، وجد أولادي، المستشار والانسان والروح العظيمة جلال ابراهيم". 

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صاحب السيرة الرائعة.. هاني حتحوت ينعى المستشار جلال إبراهيم

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هاني زادة ينعى المستشار جلال إبراهيم رئيس نادي الزمالك الأسبق

أعلن هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مساء الأربعاء، وفاة المستشار جلال إبراهيم، رئيس نادي الزمالك الأسبق، ورئيس محكمة الاستئناف الأسبق، ووالد المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ونائب رئيس نادى الزمالك.

 

وتشيع صلاة الجنازة على الفقيد الغالي  المستشار جلال إبراهيم عقب صلاة الظهر في الجامع الرئيسي داخل نادى الزمالك.
 

وكتب هاني زادة، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله المستشار جلال إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف الأسبق ورئيس نادى الزمالك الأسبق زوج الأستاذة الدكتورة ليلى الشريف بكلية العلوم جامعة عين شمس ووالد المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ونائب رئيس نادى الزمالك والمستشار نادر جلال إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

وأضاف هاني زادة «رمز نادي الزمالك العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

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