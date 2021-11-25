4 ملايين يستحقونها.. فى 6 نقاط نكشف ضوابط الجرعة الثالثة للقاح كورونا

عرض الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان مقترحاً تمت الموافقة عليه لتعزيز المناعة ضد فيروس كوفيد19 باستخدام الجرعة الثالثة المعززة، في ضوء ما أكدته الدراسات من أن لقاحات الجرعة الثالثة تعمل على تعزيز المناعة.

ضوابط وشروط الجرعة الثالثة:

وكشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، آليات الجرعة الثالثة، مؤكدا أنها اختيارية

- تسهيل إجراءات التسجيل للحصول على الجرعة الثالثة خلال 3 دقائق

-الجرعة الثالثة ليست محددة ولا يشترط أن تكون مثل الجرعة الأولى و الثانية.

-كم هم فى عمر 15 لـ 18 سيحصلون على نفس اللقاح الخاصة بالجرعة الأولى والثانية.

-الجرعة الثالثة ستمنح لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعية والفرق الطبية.

-الجرعة الثالثة ستمنح بعد مضي 6 أشهر من الجرعة الثانية.

-عدد الأشخاص المستحقة للجرعة الثالثة يصل إلى ما يقرب من 4 ملايين و150 ألف شخص.