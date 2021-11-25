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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تنظم معرض ملابس لطالبات المدينة الجامعية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 

نظمت الإدارة العامة للمدن الجامعية جامعة حلوان تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة وريادة  الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب "معرض ملابس لطالبات المدينة الجامعية ".

ويأتي هذا المعرض في إطار اهتمام الجامعة بتعزيز روح الانتماء وتوفير كافة المتطلبات التي يحتاجها الطلاب فى المجتمع الجامعى، وانطلاقا من المسئولية الاجتماعية التي تتبناها الجامعة ، وتقديم منتجات بجودة عالية وأسعار رمزية من ملابس وأحذية ومنتجات جلدية وغيرها.

وضم المعرض مجموعة من الملابس والتي تتميز بجودة عالية والتي يتم تقديمها للطالبات، بهدف تلبية إحتياجاتهم وخدمة البيئة المحيطة، بالإضافة إلي حرص الجامعة على الدور المجتمعي لها وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية الإجتماعية لأبنائها، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وسد إحتياجاتهم خلال فترة تواجدهم بالجامعة.

وعقد المعرض تحت إشراف الاستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، الأستاذ خالد زكي مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية .

جامعة حلوان المدينة الجامعية المعرض الملابس الإدارة العامة للمدن الجامعية معرض ملابس

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