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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجمعة البيضاء.. الأدوات المنزلية ترتفع مبيعاتها بنسبة 15% ..والأجهزة الكهربائية 10%

صدى البلد

أكد فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الأدوات المنزلية تشهد ارتفاعا بنسبة تتراوح مابين 15 إلى 20% خلال الفترة الحالية.

وأشار في تصريحات خاصة لــ “ صدى البلد ”  أن تخفيضات الجمعة البيضاء عملت على زيادة المبيعات مقارنة بالشهر الماضي بنحو 15% حيث وصلت التخفيضات لنحو 15 إلى 20% حيث من الصعب التخفيض عن ذلك في ظل ارتفاع الأسعار بشكل كبير، منوها أنه بالمقارنة بالجمعة البيضاء خلال العام الماضي فهي أقل منها كثيرا في المبيعات بنسبة تصل إلى 50 %.


ولفت الطحاوي إلى سيطرة الركود على الأسواق مع ارتفاع الأسعار نظرا لزيادة أسعار الخامات والتي ارتفعت بنحو 10 إلى 50% خلال الفترة الحالية، حيث يتم استيراد نحو 70 إلى 80% من الأدوات المنزلية من الخارج، و10 إلى 12% من الأجهزة المنزلية، بجانب زيادة تكلفة الشحن حيث ارتفعت قيمة الشحن من 4000 دولار للحاوية إلى 18 ألف دولار للحاوية خلال الفترة الماضية .


وأضاف قلة الإنتاج في المصانع بالخارج نظرا فيروس كورونا، وقلق التجار من التسجيل المسبق الشحنات، مشيراً إلى سيطرة الركود في السوق حيث أن حركة المبيعات تكاد تكون شبه منعدمة في ظل ارتفاع الأسعار والذي اضطر إليه الصناع والتجار إليه نظرا لارتفاع تكلفة الإنتاج، مما أدى لضعف الطلب وتراجع القوة الشرائية للمواطنين.


وأشار إلى زيادة أسعار المواد الخام بشكل كبير في الصين والتي تعد المصدر الأساسي للمواد الخام للعديد من الدول نظرا لأزمة فيروس كورونا، منوها أن ارتفاع أسعار الشحن بل أيضا صعوبة الشحن تسبب في زيادة أسعار المنتج النهائي.

ومن جانبه قال المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائيه بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أن الشركات المنتجة للأجهزة المنزلية تقدم تخفيضات وحوافز على الكميات التى تقدمها للتجار خلال شهر نوفمبر نظرا لتزامن تخفيضات الجمعة البيضاء.

ونوه إلى أن الإقبال خلال تخفيضات الجمعة البيضاء يكون محدودا على منتجات الأجهزة الكهربائية، حيث لا تتجاوز حركة الطلب 8 إلى 10 % وعادة ما يرتفع الطلب على الملابس الجاهزة والأحذية.

شعبة الادوات المنزلية غرفة القاهرة التجارية ارتفاع الأسعار الجمعة البيضاء الأجهزة الكهربائية الملابس الجاهزة غرفة الصناعات الهندسية

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