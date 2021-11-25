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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حطم رقم هالاند .. إيفواري الأياكس يكتب التاريخ فى دورى أبطال أوروبا

سيباسايتن هالر
سيباسايتن هالر

أصبح الايفواري سيباسايتن هالر أول لاعب في تاريخ دورى أبطال أوروبا يصل الى 9 أهداف خلال 5 مباريات.

 

ونجح سيباسايتن هالر فى تحطيم رقم النرويجي هالاند فى تسجيل الأهداف فى دورى أبطال أوروبا.

 

صدى البلد يرصد أبرز أرقام سيباسايتن هالر فى دورى أبطال أوروبا.

 

سجل سيباسايتن هالر نجم فريق أياكس امستردام الهولندي  9 أهداف فى دورى ابطال أوروبا النسخة الحالية.

 

سيباسايتن هالر احرز فى دور المجموعات ثلاثية فى مرمى بشكتاش التركي وهدفين فى مرمى بروسيا دورتموند الألماني  ورباعية فى مرمى سبورتنج لشبونة البرتغالي.

 

وشارك سيباسايتن هالر فى  5 مباريات بدور المجموعات فى دورى أبطال أوروبا.

 

ساهم سيباسايتن هالر  فى صناعة  2 أسيست

 

النرويجي ايرلنح هالاند صاحب ال21 عاما شارك لأول مرة في مسيرته بدوري أبطال أوروبا مع سالزبورج النمساوي، فريقه السابق، في موسم 2019-2020.

 

وأحرز هالاند 3 أهداف في الفوز (6-2) على جينك البلجيكي، ثم سجل هدفا في الخسارة (3-4) أمام ليفربول الإنجليزي، قبل أن يسجل ثنائية فريقه في الخسارة (2-3) أمام نابولي الإيطالي، ليصبح أول لاعب يسجل 6 أهداف في أول 3 مباريات له بالبطولة.

 

يذكر أن فريق أياكس امستردام الهولندي عمق جراح بشكتاش التركي بفوزه عليه في عقر داره 1-2 في المجموعة الثالثة فى دورى أبطال أوروبا.

 

وحقق أياكس انتصاره الخامس في دور المجموعات ليحصد العلامة الكاملة ضامنا التأهل المبكر لدور الستة عشر في الصدارة.

 

افتتح بشكتاش التسجيل عن طريق رشيد غزال من ركلة جزاء في الدقيقة 22.

 

لكن الفريق الهولندي رد بتسجيل هدفين لسيباسايتن هالر هدفي في الدقيقتين 54 و 69.

 

ويتذيل بشكتاش المجموعة بلا رصيد، وستقام في وقت لاحق مواجهة بروسيا دورتموند وسبورتنج لشبونة اللذين يحتلان المركزين الثاني والثالث برصيد ست نقاط لكل منهما ويتطلعان لخطف بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة.
 

سيباسايتن هالر دوري ابطال أوروبا هالاند أياكس بشكتاش

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