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رئيس التحرير
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ساحة رأي

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

احمد فرغلي رضوان
احمد فرغلي رضوان

تكاد لا تنتهي نقابة الموسيقيين من مشكلة حتى تبدأ أخرى منذ نحو عامين تصاعدت شعبية بعض المؤديين لأغنيات انتشرت سريعا خلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ويقدمون ما يعرف بموسيقى وأغاني المهرجانات! وجدنا أسماء كثيرة تظهر فجأة وصعد بعض هؤلاء المؤديين لمرحلة الشهرة والنجومية السريعة بفعل الجمهور والإعلام، وبدون مقدمات وجدت نقابة الموسيقيين نفسها في المواجهة بسبب تجاوزات معظم أصحاب تلك الموسيقى ومطالبة بعض الأصوات النقابة بالتحرك ضد هؤلاء، بالفعل كان هناك بعض التجاوزات الأخلاقية "الفاظ، إيحاءات..." إلى جانب انهم لا ينتمون مهنيا للنقابة وغير ملتزمين بقوانينها. 

وحدث أن كان هناك قرارات متعاقبة ومتشددة تجاه هؤلاء المؤديين وأغلب الظن أنها خلقت تعاطفا معهم حيث خرج بعضهم يستعطف الجمهور ونجحوا بالفعل، وتصاعدت الأصوات تطالب النقابة باحتواء هؤلاء المؤديين! ولكن حتى لا نلوم النقابة عندما يخرج بعض هؤلاء المؤديين عن العادات ويتم التراشق فيما بينهم على الملأ وتنتشر فيديوهات مسيئة يشاهدها الجمهور هل مطلوب من النقابة ان تتجاهل ذلك !؟ ناهيك عن مستوى الموسيقى والغناء الذي يتم تقديمه ويبدو أن عدد كبيرا منهم لا يعرف قواعد الغناء والموسيقى من الأساس، وعندما طلبت النقابة من أحدهم التعلم قبل الاختبار لم يحضر الدروس ورسب مرة أخرى! المخالفات كثيرة و للأسف النجاح والشهرة التي يحققونها وسعيهم وراء المزيد من الأرباح جعلهم يتجاهلون جميع النصائح ولا يشاهدون غير الشهرة، ويخرج بعضهم يتحدث لطريقة غير لائقة وكأنها "خناقة في شارع"! ويغضبون عندما تقول انهم سبب في تدني الذوق العام! 

بالطبع يجب أن يتم ضبط الأمور، لأن الكثير منهم يتصرف بدون مسؤولية ولا يدرك ما يقدمه ويحدث ما نشاهده من تجاوزات كثيرة، وأنا مع منحهم فرص للتعلم و الالتزام بما يقدمونه للجمهور من فن ولكن الجدل الدائر ربما لأن كلمة "منع" مستفزة للبعض وتم أخذها بمعنى آخر أنه قهر لهؤلاء أو حجر على موهبتهم العريضة!! الأمر ليس كذلك ولكن بعض هؤلاء المؤديين يتجاوز بالفعل والفيديوهات المسيئة تملأ السوشيال ميديا ! بعضها يحاسب عليه القانون، الأمر أصبح مثير للسخرية عند الجمهور خاصة عندما يتحدث بعض هؤلاء المؤديين و يحدث تراشق بالألفاظ بينهم وبين بعض الوضع هزلي جدا وأعتقد لا يوجد مثيل له في أي دولة أخرى.

رغم تحفظي الشديد على هؤلاء وعلى ما يقدمونه من موسيقى وغناء، لكن النقابة تعلم أن القرار بالمنع مجرد خبر على ورق حيث لديهم منافذ أخرى سيقدمون من خلالها أغنياتهم والتي بنسبة كبيرة لن تستمر طويلا وستنتهي عاجلا أم آجلا، مثل كثير من موجات الغناء السابقة وأرقام المشاهدات بدأت تتراجع بالفعل هي موجة وستنتهي. 

أعتقد أن الأمر ممكن عدم تصعيده ومنح هؤلاء تصاريح عمل مقابل مبالغ مالية كبيرة تدر عائد على النقابة وفي نفس الوقت معاقبة من يخرج على الذوق العام وقوانين النقابة بغرامة كبيرة وليس كما هو الأن. أيضا يجب أن تكون هناك مساواة بين الجميع حيث خرج تصريح من النقيب عن إعجابه بأحدهم وقال انه درس في الجامعة الأمريكية! وهو تعليق كان غير موضوعي من النقيب ممكن هذا الذي يعجبه لا يعجب به الكثيرين!

لذلك يجب أن تقف النقابة على مسافة واحدة من جميع المؤديين ومنحهم فرص متساوية لإصلاح أمورهم المهنية والفنية أيضا سواء بالتعلم والدراسة أو بالالتزام بقوانين عمل النقابة ومن يتخلف يستحق العقوبة.

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