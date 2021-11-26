عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مشروع قانون يلزم الجهات العامة والخاصة باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي

مشروع قانون
مشروع قانون

تقدمت النائبة سولاف درويش، بمشروع القانون، بشأن حماية اللغة العربية والحفاظ عليها في ظل انتشار اللغات الأجنبية، والذي أحاله المستشار حنفي جبالي، للجنة الإعلام للمناقشة، ونص مشروع القانون على الزام جميع الجهات العامة والخاصة باستخدام اللغة العربي.ة في نشاطها الرسمي.

 

وجاء نص مشروع القانون كالتالي: 

 

المادة الأولى

يسمى هذا القانون: قانون النهوض باللغة العربية، ويعمل به بعد ستين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويلغى القانون رقم 115 لسنة 1958 والقانون رقم 102 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون المذكور، كما يلغي أي قانون أو لائحة أو قرار وزاري آخر؛ يخالف أحكام هذا القانون.

txt

رئيس إذاعة القرآن الأسبق يوضح العلاقة بين اللفظ والمعنى في اللغة العربية| فيديو

txt

غرامة تصل لـ 10 آلاف جنيه.. تفاصيل مشروع قانون حماية اللغة العربية 

 

المادة الثانية

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

المجمع: مجمع اللغة العربية.

اللغة العربية: اللغة العربية السليمة المتقنة تدوينًا ولفظًا والخالية من الأخطاء النحوية واللغوية.

 

المادة الثالثة

 

اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في جمهورية مصر العربية، ولا يجوز استعمال أي لغة أخرى، وتلتزم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة والنقابات والجمعيات والنوادي والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي.

 

ويشمل ذلك تسمياتها، وثائقها، معاملاتها، سجلاتها، قيودها، الوثائق، العقود، المعاهدات، الاتفاقيات، والعطاءات التي تكون طرفا فيها، والكتب الصادرة عنها، منشوراتها، قوائمها، لوائح أسعارها، البيانات، المعلومات المتعلقة بالمصنوعات، والمنتجات المصرية بما في ذلك المنتجات التي تُصنّع في مصر بترخيص من شركات أجنبية وأنظمة العمل الداخلية لأي شركة أو مؤسسة أو هيئة رسمية أو أهلية أو خاصة أو عقود العمل والتعليمات الصادرة بموجب القوانين والأنظمة واللوائح والإجراءات الخاصة بها وأي إعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة؛ مُوجهة للجمهور أو أي منشورات دعائية وغير دعائية وأي حملات إعلامية.

 

المادة الرابعة

يجب أن يكون باللغة العربية أي إعلان يبث أو ينشر أو يثبت على الطريق العام أو في أي مكان عام أو وسائل النقل العام، ويجوز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجمًا وأبرز مكانًا.

كما يجب أن يجب أن تصاحب الأفلام والمسلسلات وسائر المصنفات الناطقة بغير العربية المرخص بعرضها في مصر مرئية أو مسموعة ترجمة عربية صحيحة منطوقة أو مكتوبة.

 

 

المادة الخامسة: تكتب باللغة العربية:

 

1- لافتات أسماء المؤسسات العامة والحكومية وعناوينها.

2- الشوارع والأحياء والساحات والحدائق العامة والشواطئ والمنتزهات وغيرها من المواقع، وتستثنى من ذلك المواقع المسماة بأسماء أعلام غير عربية.

3- المؤسسات التجارية والمالية والصناعية والعلمية والاجتماعية والسياحة وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة والأهلية.

4- أوراق النقد والمسكوكات والطوابع والميداليات والنياشين المصرية.

5- الشهادات وقرارات معادلة الشهادات الأجنبية.

ويجوز أن تضاف إلى الكتابة العربية ما يقابلها بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجما وأبرز مكانا.

 

 

سولاف درويش اللغة العربية حنفى جبالى لجنة الاعلام المسلسلات

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26 - 11 - 2021 و القنوات الناقلة

اليوم انتهاء الموجة الـ18 من المرحلة الثالثة لازالة التعديات على أراضى الدولة

أخبار السيارات| أفخم 5 موديلات بالامارات..الأقل استهلاكا للوقود موديل 2021 

فضل عظيم ليوم الجمعة وفيه ساعة استجابة.. احرص على هذه الأدعية

سلالة جديدة من كورونا في دول إفريقية تنذر بالخطر

أخبار الرياضة .. رئيس الكاف يحسم الجدل بشأن إقامة أمم افريقيا في الكاميرون .. الزمالك يهدد حارسه الدولي .. محمد صلاح يقترب من جائزة ذا بيست

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادفع جنيه.. احصل على 5 سلع من التموين «زيت وسكر وأرز وجبنة ومكرونة»

شريف مدكور يثير الجدل على فيسبوك: مضيت أصعب ورقة في حياتي

خرجت فاصل ومرجعتش.. بسمة وهبة تنهى حلقة 90 دقيقة بطريقة غير معتادة..فيديو

إخلاء الأماكن المؤجرة خلال 5 سنوات.. واستثناء هذه الفئات من تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

تراجع تاريخي.. أسعار الذهب تهبط أكثر من 30 جنيها للجرام

قطع مياه الشرب لمدة 8 ساعات عن 16 منطقة بالفيوم.. اليوم

تحت تأثير الدجل.. قصة سيدة تزوجت دون أن تشعر وصدمت بكارثة (فيديو)

إخلاء الأماكن المؤجرة بعد 5 سنوات وزيادة الإيجار.. تعديلات مرتقبة للإيجارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مشاركتها في احتفالية الكباش.. هايدي موسى لـ صدى البلد: إحساس بالفخر فوق الوصف

رئيس الفيفا يفتتح المقر الجديد لاتحاد الكرة ومركز المنتخبات الوطنية| صور

تصريحات جريئة.. كيف هاجم مفيد فوزي دينا الشربيني وبماذا وصف علاقتها بعمرو دياب؟

بعد مرضها 10 أشهر|كواليس الظهور الأول لإيمان الحصري في احتفالية طريق الكباش

فيديو

فيديو جراف.. بسمة وهبة أزمات صحية عديدة على الهواء.. ما القصة

إغلاق جديد بشارع الهرم بسبب المترو.. تعرف على التحويلات المرورية|فيديو

غلق كلى لشارع الأهرام لبدء أعمال حفر وإنشاء محطة مترو المطبعة|فيديو

الطرد عند الامتناع .. تفاصيل إخلاء الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ