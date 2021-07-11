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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب الثانوية العامة أدبي عن امتحان اللغة العربية: صعب والأسئلة غير مباشرة.. فيديو

صدى البلد

رصدت عدسة “صدى البلد”، اليوم الأحد، في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة، آراء طلاب الثانوية فى امتحان مادة اللغة العربية لشعبة الأدبي.

قالت سهيلة أحمد، إن الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط، وهناك تشابه بين امتحانهم وامتحان شعبة علمى أمس، على الرغم من وجود بعض الأسئلة الغير مباشرة والتى تسببت فى اتخاذهم الكثير من الوقت لحلها.

وأضافت نور رامى، أن الامتحان كان سهلا ولكن كان هناك تشابه فى الاختيارات بالإضافة إلى كونه دسما على الوقت المحدد فتطلب ذلك الحل بسرعة دون التركيز فى الأسئلة.

وأعربت سهى محمد، عن استيائها من الامتحان، وقالت إنه صعب للغاية ولكن بالمقارنة مع امتحان أمس للشعبة العلمية فهو أفضل منه، وأنها اتخذت وقت كبير لفهم الأسئلة لمدى صعوبتها.


وأدى طلاب الثانوية العامة 2021 “الشعبة الادبية” اليوم الأحد، امتحان اللغة العربية، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الممتحنين 257 ألف و145 طالب/ طالبة على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب الثانوية العامة الدارسين بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) امتحان مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الممتحنين 1179 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية.

وأدى  كذلك طلبة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة أولى) ، ويبلغ إجمالي عددهم 255 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية.

وقامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

 

امتحانات الثانوية العامة

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