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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خلال زيارته للمحافظة.. أهالي أسوان لـ الرئيس: الخير جانا بقدومك.. والسيسي: مش هنسيبكم.. ويوجه بضم جميع قرى مركز أسوان لـ مبادرة “حياة كريمة”

السيسي في اسوان
السيسي في اسوان

أهالي أسوان لـ السيسي: يوم المطر كنا متأكدين إن الخير قادم.. والخير جه بقدومك النهارده

الرئيس السيسي يوجه بضم جميع قرى مركز أسوان لـ مبادرة “حياة كريمة”

الرئيس السيسي يتفقد وحدة طب أسرة الشهامة بوادي الصعايدة في أسوان

الرئيس السيسي يتفقد أعمال مبادرة "حياة كريمة" بقرية الشهامة في أسوان

 

تفقد  الرئيس عبد الفتاح السيسي قرية غرب أسوان وقرية الشهامة ووجه بضم قرى مركز أسوان ضمن قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

 وزار الرئيس منزلا متضررا جراء الأمطار في أسوان واستمع للأسرة ، قائلا:" احنا جايين علشان نعمل كل حاجة.. يهمنا تبقوا مطمئنين واحنا مش هنسيبكم".

وقالت الاسرة التي زارها الرئيس:“يوم المطر كنا متأكدين ان الخير قادم.. والخير جه بقدومك النهاردة”. 

وخلال جولة تفقدية لقرى محافظة أسوان، استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولته صباح اليوم بتفقد قرية غرب أسوان، وهي أحدى القرى المتضررة من أزمة السيول التي شهدتها محافظة أسوان مؤخراً نتيجة موجة الطقس السيئ.

وخلال التفقد زار الرئيس عددا من المنازل التي تعرضت لأضرار نتيجة السيول، واستمع لشرح من مسئولي مؤسسة حياة كريمة حول التدخلات العاجلة التي تقوم بها المؤسسة في التعامل مع هذه الأزمة في جميع القرى المتضررة في أسوان بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.

وقامت المؤسسة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس في التعامل الفوري مع الأزمة بتنظيم عدد من القوافل الغذائية والطبية، كما تم البدء علي الفور في ترميم المنازل المتضررة بعد حصرها  وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، كما تم التجهيز الكامل لعدد ٥٠٠ منزل لنقل أهالي القري المتضررين إليها.

كما التقى الرئيس بمجموعة من أهالي القرية في ساحة أحد المنازل ، وتفقد أيضاً القافلة الطبية الشاملة التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة الصحة وجامعة أسوان، والتي تأتي ضمن  قوافل المساعدات  الإنسانية الشاملة التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة.

وفي نهاية جولته بالقرية وجه الرئيس بضم قرية غرب أسوان وجميع قري مركز أسوان ضمن قري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قري الريف المصري والإسراع من وتيرة العمل المتكامل بها.

ثم استكمل الرئيس جولته بزيارة قرية الشهامة بوادي الصعايدة بأسوان وهي إحدى قرى مبادرة تطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة".


وخلال تفقده زار الرئيس وحدة طب أسرة الشهامة بوادي الصعايدة بأسوان، وهي إحدى قرى مبادرة تطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة".

وأجرى الرئيس أيضا، خلال زيارته لأسوان جولة تفقدية داخل مدرسة الشهامة الابتدائية والإعدادية والتي تم إحلالها وتجديدها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

جدير بالذكر أن قرية الشهامة تدخل ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، وكان لذلك أثراً ملموساً فى توفير الاحتياجات الأساسية لأهالي القرية من تمهيد طرق وبناء مساكن وذلك ضمن محور سكن كريم، وكذلك دعم المزارعين بمشروعات زراعية وحيوانية. وقد تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة المدرسة الابتدائية والإعدادية بالقرية وانشاء مكتب بريد، كما جار الانتهاء من انشاء مجمع الخدمات الحكومية، وانشاء وحدة إسعاف، وتطوير ورفع كفاءة مركز الشباب.

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