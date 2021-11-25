وزير العدل يقرر نقل مقر لجنة التوفيق في المنازعات الثانية لمحافظة بني سويف

نشرت الجريدة الرسمية لوزارة العدل قرار وزير العدل رقم 7930 لسنة 2021 بنقل مقر عمل بعض لجان التوفيق في المنازعات .
وبعد الاطلاع علي الدستور وعلي القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية وعلى قرار وزير العدل رقم 4000 وخمسمائة 98 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها والقرارات المعدلة له ، وعلى قرار وزير العدل رقم 1786 لسنة 2017 بتعيين مقر عملي كل التوفيق منازعات وعلى موافقة السيد الدكتور محافظ بني سويف بتاريخ 9/11/2021 بشأن نقل مقرر الثنائية إلي محافظة بني سويف لمقر آخر .
وجاء في القرار نقل مقر لجنة التوفيق في المنازعات الثانية لمحافظة بني سويف من مقر مجمع محاكم بني سويف إلى مقر مبنى مديرية الإسكان القديم شارع عبدالحليم الجندي أمام مدرسة الثانوية الزخرفية بصلاح سالم الدور الاول.