القطامي: احتفالية إحياء طريق الكباش الأسطورية لمسة ساحرة جديدة لدعم السياحة

قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس الشيوخ ، إن الدعم الذي تقدمه الدولة للسياحة كبير واستثنائي على كافة المستويات، وغير مسبوق بهذا الشكل، موضحا أن الرئيس السيسي نفسه هو الذي يتصدى لتشريف مختلف الفعاليات السياحية الكبرى، وهو ما يزيد رواجها وأهميتها وينقلها إلى كافة دول العالم ويقدمها للجميع في صورة مبهجة ومشرفة.

وأشار القطامي في تصريحات له اليوم، إلى الاحتفالية الضخمة لإحياء طريق الكباش، التي يترقبها العالم وسيتابعها عشرات الملايين، وهى احتفالية سياحية مبهرة على غرار احتفالية نقل المومياوات الملكية التي أبهرت العالم.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الفترة الماضية شهدت تضافر مختلف الجهود من شتى الوزارات وبالخصوص وزارتي السياحة والتنمية المحلية للانتهاء من كافة الاستعدادات للاحتفالية، واستعادة الوجه الحضاري والتاريخي لمحافظة الأقصر بوصفها أكبر متحف مفتوح في العالم بتوجيهات الرئيس السيسي.

وأضاف نائب أكتوبر، أن الترتيبات التي تمت الفترة الماضية ستدفع لظهور حفل أسطوري يليق بعظمة السياحة المصرية والآثار المصرية لافتتاح طريق الكباش، وخلق إطلالة ساحرة على معابد الكرنك والأقصر وغيرها في منطقة سياحية فريدة.

وشدد النائب عمرو القطامي على أن السياحة المصرية في عهد السيسي، تشهد دعما كاملاً وفريدًا من الدولة باحتفاليات كبرى تسعد العالم كله وتكشف له مآثر الحضارة المصرية القديمة.