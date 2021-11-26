دراسة.. صحة الفم السيئة تؤدي إلى زيادة خطر مضاعفات فيروس كورونا

إن عدم تنظيف أسنانك بالفرشاة سوف يوقعك في مشكلة مع طبيب الأسنان ولكن منذ وصول الوباء ، قد يؤدي ذلك إلى مشاكل أكبر أيضًا. هناك أدلة متزايدة على أن صحة الفم السيئة تزيد من المخاطر التي يشكلها فيروس كورونا.

تظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف صحة الفم يمكن أن ينتهي بهم الأمر بأعراض أكثر حدة إذا أصيبوا بفيروس كورونا . مرضى COVID الذين يعانون أيضًا من أمراض اللثة من المحتمل أن يتم قبولهم في العناية المركزة 3.5 مرة مقارنة بمن لا يعانون منها. كما أنه من المحتمل أيضًا أن يحتاجوا إلى جهاز التنفس الصناعي 4.5 مرات أكثر وتسعة أضعاف احتمال وفاتهم من COVID.

قد يبدو هذا صادمًا ، لكن حقيقة وجود صلة بين صحة الفم و COVID أقل إثارة للدهشة عند النظر في الصلة بين صحة الفم والأمراض الأخرى. ارتبطت نظافة الفم السيئة بجعل العديد من الأمراض الأخرى أسوأ. يحدث هذا بشكل أساسي عندما يتم الحفاظ على النظافة السيئة لفترات طويلة ، مما يؤدي إلى dysbiosis - حيث تتحول البكتيريا في الفم من حالة سلمية إلى حالة عدوانية.

بمجرد أن تتفاقم بكتيريا الفم ، فإنها يمكن أن تسبب أمراض اللثة ، مما يؤدي إلى مضغ أنسجة الفم ودخول مجرى الدم. وبمجرد الوصول إلى هناك ، يمكن للبكتيريا أن تتدفق حول الجسم وتستقر في أعضاء مختلفة ، مما يرفع مستويات الالتهاب ويساهم بمرور الوقت في العديد من الحالات المحددة والمزمنة

في الواقع ، إذا حدث هذا ، فبالكاد يوجد جزء من الجسم لا يحتمل أن يتأثر. يمكن أن يكون لصحة الفم السيئة تأثير على القلب ، ويرفع ضغط الدم ويزيد من سوء مرض السكري عن طريق رفع مستويات السكر في الدم . تم ربطه الولادات المبكرة ، التهاب المفاصل ، أمراض الكلى ، أمراض الجهاز التنفسي ، وحتى بعض الأمراض العصبية ، بما في ذلك مرض الزهايمر .

إذن ، هل يحدث نفس الشيء مع COVID؟

ربما. مقارنةً بالأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة أو معتدلة ، فإن الأشخاص المصابين بفيروس COVID الشديد لديهم مستويات مرتفعة من علامة التهابية معينة (تسمى CRP). بعض الناس مع COVID شديدة يعانون أيضا ما يسمى " عاصفة خلوى" ، حيث الجهاز المناعي يذهب الى سق القتال قبالة الفيروسات والأضرار أنسجة الجسم نفسه في نفس الوقت.