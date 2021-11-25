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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مبادرة تمويل استخدام وسائل الري الحديث تساهم في زيادة إنتاجية الفدان

ياسر عمر وكيل لجنة
ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

أشاد النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بإعلان البنك المركزي إطلاق مبادرة رئاسية لتمويل التحول لاستخدام وسائل الري الحديث ، مشيرا إلى أن المبادرة ستمول على 10 سنوات بدون فوائد.

وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه المبادرة تشجع الفلاح المتعلم بحيث ينضم إلى هذه المبادرة ، مؤكدا أن هذه المبادرة تساهم فى زيادة إنتاجية الفدان ، خاصه وأن الري العادى به مشاكل كثيرة.

في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وفي مقدمتها القطاع الزراعي، أصدر البنك المركزي المصري مبادرة جديدة لتمويل التحول لاستخدام وسائل الري الحديث في الأراضي الزراعية، يتم من خلالها السماح بتمويل الجمعيات التعاونية الزراعية أو المنشأة بغرض التحول لطرق الري الحديثة عن طريق البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي.

تأتي المبادرة الجديدة لتحل محل المبادرة السابق إصدارها لنفس الغرض ضمن مبادرة البنك المركزي للشركات والمنشآت الصغيرة والتي كانت بسعر عائد 5%، وذلك في إطار التوجهات الحالية نحو ترشيد استخدام الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها بكفاءة وفاعلية، وللتيسير على المزارعين وتشجيعهم على الانتقال الى استخدام آليات ووسائل الري الحديثة والذكية التي تساعد على الحفاظ على الثروة المائية وتعظم إنتاجية الفدان الزراعي.

وتبلغ إجمالي قيمة المبادرة الجديدة 55,5 مليار جنيه تم إصدارها بضمان وزارة المالية لتمويل مشروع تحويل حوالي 4 ملايين فدان لاستخدام الآليات والوسائل الحديثة والذكية لري الأراضي الزراعية حيث يقوم المزارعين المستفيدين من المبادرة بسداد تكلفة التحول لنظم الري الحديثة للبنوك على أقساط خلال 10 سنوات دون تحملهم أي فوائد على أن يتم سداد اول قسط بعد عام من إنهاء التنفيذ والتحول الكامل لنظم الري المستهدفة، على ان يقوم البنك المركزي بتعويض البنوك بالمشاركة مع وزارة المالية. 

وتجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع خلال ثلاث سنوات أن يتم تحويل كافة الأراضي الزراعية لوسائل الري الحديث والذكي، علماً بأنه سيتم التنسيق فيما بين الجهات والوزارات المعنية لتحديد آلية التطبيق، والشركات المنفذة التي ستقوم البنوك بالصرف لها، والمستفيدين من المبادرة.

البنك المركزي مبادرة رئاسية وسائل الري الحديث الفلاح المتعلم الفدان

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