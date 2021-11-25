حدث رائع في موقع حضاري عريق.. السفارة الأمريكية تشيد باحتفالية طريق الكباش

احتفت الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية في القاهرة، على فيسبوك، بحفل افتتاح طريق الكباش في مدينة الأقصر.



وكتبت الصفحة: "نحيي منظمي احتفالية الأقصر، هذا الحدث الرائع في أحد أهم المواقع الحضارية العريقة في العالم".



وتابعت: تفخر الولايات المتحدة بشراكتها مع مصر للحفاظ على مواقع التراث العالمي وحمايتها للأجيال الحالية والمستقبلية، واستثمار أكثر من 100 مليون دولار أمريكي، وتوفير وظائف حيوية لقطاع السياحة في البلاد.

وبدأ مساء اليوم الخميس حفل افتتاح طريق الكباش بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويُنقل الحفل عبر عدد من القنوات الفضائية، بإنارة بانورامية تدريجية لمعبد الأقصر وطريق الكباش على طول 3 كم.



وفي اللحظة ذاتها، يجرى إنارة البر الغربي ومعبد حتشبسوت وتمثالي ممنون، لتنطلق أضواء الليزر، وتعانق السما، وتتحرك 3 ذهبيات عائمة من النيل، صممت على الطراز الفرعوني، وترمز لثالوث المعبودات المقدسة آمون وموت وخنس، وستنطلق مراكب شراعية ملونة بألوان هوية الأقصر البصرية.



وتزينت مدينة الأقصر في أبهى صورها لاستقبال ضيوفها في الاحتفالية الكبرى العالمية لـ افتتاح طريق الكباش أقدم طريق أثري في العالم.



وفى اطار ذلك يسرد "صدى البلد " أبرز 10 معلومات عن تاريخ طريق المواكب المقدسة الشهير بـ طريق الكباش ..

طريق الكباش :

1- طريق الكباش يعد من أقدم الطرق الأثرية في التاريخ

2- يربط معبد الكرنك شمالا بمعبد الأقصر جنوبا

3- يصل إجمالي طوله حوالى 2700 متر

4- به ما يقرب من 1200 تمثال

5- بني طريق الكباش بواسطة الملك أمنحوتب الثالث

6- تم إنشاؤه لتسير به المواكب المقدسة للملوك والآلهة فى احتفالات أعياد الأوبت

7- نحتت التماثيل من كتلة واحدة من الحجر الرملي

8- الاسم الصحيح لـ طريق الكباش هو طريق المواكب المقدسة

9- يرمز الكبش إلى الإله خنوم أحد الآلهة الرئيسية فى الديانة المصرية القديمة

10- أول اكتشاف للطريق كان بواسطة الدكتور زكريا غنيم سنة 1949



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