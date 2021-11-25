عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: مبادرة تمويل استخدام وسائل الري الحديث تستهدف الحد الأمثل للمياه

النائب مجدى ملك ،
النائب مجدى ملك ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان

قال النائب مجدى ملك ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إن مبادرة تمويل التحول لاستخدام وسائل الري الحديث ، تأتى فى إطار المبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس السيسى لتصحيح وتصويب الأوضاع فى بعض القطاعات ذات الأولوية ، كما أنها تعبر عن الإرادة السياسية لتحقيق الإصلاح والتغيير.

وأوضح ملك فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذه المبادرة تعبر عن عن احتياج فعلى لكى يكون هناك حد أمثل لاستخدام المياه ، مشيرا إلى أن التحول فى طرق الرى من الغمر إلى الرى الحديث بالتنقيط والرش سيكون له مردود على التوسع الأفقى للزراعة المصرية ، كما يعبر عن الاحتياج الفعلى لتقليل الفجوة الغذائية.

وأكد عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن هذه المبادرة تعتبر بمثابة استمرار للمشروعات العملاقة التى كان بدايتها مشروع المليون ونصف المليون فدان واخرها الدلتا الجديدة وأهمها مشروع 100 ألف فدان صوبة زراعية ، والتى تعتبر بمثابة إضافة للإنتاج الزراعى.

وفي ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وفي مقدمتها القطاع الزراعي، أصدر البنك المركزي المصري مبادرة جديدة لتمويل التحول لاستخدام وسائل الري الحديث في الأراضي الزراعية، يتم من خلالها السماح بتمويل الجمعيات التعاونية الزراعية أو المنشأة بغرض التحول لطرق الري الحديثة عن طريق البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي.

تأتي المبادرة الجديدة لتحل محل المبادرة السابق إصدارها لنفس الغرض ضمن مبادرة البنك المركزي للشركات والمنشآت الصغيرة والتي كانت بسعر عائد 5%، وذلك في إطار التوجهات الحالية نحو ترشيد استخدام الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها بكفاءة وفاعلية، وللتيسير على المزارعين وتشجيعهم على الانتقال الى استخدام آليات ووسائل الري الحديثة والذكية التي تساعد على الحفاظ على الثروة المائية وتعظم إنتاجية الفدان الزراعي.

ويبلغ إجمالي قيمة المبادرة الجديدة 55,5 مليار جنيه تم إصدارها بضمان وزارة المالية لتمويل مشروع تحويل حوالي 4 ملايين فدان لاستخدام الآليات والوسائل الحديثة والذكية لري الأراضي الزراعية حيث يقوم المزارعون المستفيدون من المبادرة بسداد تكلفة التحول لنظم الري الحديثة للبنوك على أقساط خلال 10 سنوات دون تحملهم أي فوائد على أن يتم سداد اول قسط بعد عام من إنهاء التنفيذ والتحول الكامل لنظم الري المستهدفة، على ان يقوم البنك المركزي بتعويض البنوك بالمشاركة مع وزارة المالية. 

وتجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع خلال ثلاث سنوات أن يتم تحويل كافة الأراضي الزراعية لوسائل الري الحديث والذكي، علماً بأنه سيتم التنسيق فيما بين الجهات والوزارات المعنية لتحديد آلية التطبيق، والشركات المنفذة التي ستقوم البنوك بالصرف لها، والمستفيدين من المبادرة.

وسائل الري الحديث الرئيس السيسي الفجوة الغذائية مشروع المليون ونصف فدان القطاعات الاقتصادية

ترشيحاتنا

أخبار العالم| وسائل الإعلام العالميةعن افتتاح طريق الكباش: ثاني حفل مصري ساحر في عام واحد.. مرشح الإمارات رئيساً للإنتربول

المشرف الفني لحفل طريق الكباش: الديكورات مستوحاة من أفكار المواكب الفرعونية

بعد مشاركتها في احتفالية الكباش.. هايدي موسى لـ صدى البلد: إحساس بالفخر فوق الوصف

افتتاح طريق الكباش |أغنية تتويج حتشبسوت تزين الحفل والإسكندرية تحتضن الفعالية القادمة

أخبار الأهلي| رسالة الخطيب لأعضاء النادي.. فريق الكرة يقسو على سموحة برباعية.. رد قوي من الجماهير على قرار رابطة الأندية

الكشف عن مواصفات هاتف هواوي Nova 8 SE 4G

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادفع جنيه.. احصل على 5 سلع من التموين «زيت وسكر وأرز وجبنة ومكرونة»

شريف مدكور يثير الجدل على فيسبوك: مضيت أصعب ورقة في حياتي

خرجت فاصل ومرجعتش.. بسمة وهبة تنهى حلقة 90 دقيقة بطريقة غير معتادة..فيديو

إخلاء الأماكن المؤجرة خلال 5 سنوات.. واستثناء هذه الفئات من تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

قرار سعودي عاجل بشأن دخول المصريين المملكة

تراجع تاريخي.. أسعار الذهب تهبط أكثر من 30 جنيها للجرام

تحت تأثير الدجل.. قصة سيدة تزوجت دون أن تشعر وصدمت بكارثة (فيديو)

إخلاء الأماكن المؤجرة بعد 5 سنوات وزيادة الإيجار.. تعديلات مرتقبة للإيجارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الفيفا يفتتح المقر الجديد لاتحاد الكرة ومركز المنتخبات الوطنية| صور

تصريحات جريئة.. كيف هاجم مفيد فوزي دينا الشربيني وبماذا وصف علاقتها بعمرو دياب؟

بعد مرضها 10 أشهر|كواليس الظهور الأول لإيمان الحصري في احتفالية طريق الكباش

مشاهدة التاريخ عبر السماء.. البالون الطائر رحلة خيالية في الأقصر بدأت قبل 33 عام

فيديو

الطرد عند الامتناع .. تفاصيل إخلاء الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني

مُش جسمي وربنا اللي بيحاسب.. البلوجر آية مكرم ترد على هجوم متابعيها

القوات المسلحة تبدأ الترويج لمنتدى القوات الجوية| شاهد

الكباش.. كل ما تريد معرفته عن أقدم طريق أثري في العالم

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ