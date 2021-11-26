أكبر عملية نصب فى تاريخ العملات المشفرة..ما هي العملة الرقمية Onecoin منافسة البيتكوين؟

في ظل ظهور العديد من عمليات الاحتيال باسم العملة الرقمية المشفرة، لاسيما بين الأشخاص الذين يتوقون للربح السريع، لا تزال العملة الرقمية المعروفة باسم Onecoin، تتصدر عناوين أخبار النصب والتحايل بعد أن استطاعت مؤسسة عملة "وان كوين"، خلال عامين جمع ما يصل إلى أكتر من 15 مليار دولار فى أكبر عملية نصب للعملة الرقمية في العالم.

وتبدأ عملية النصب الأشهر باسم العملة الرقمية Onecoin، بعد أن اعتلت سيدة أعمال تبلغ من العمر الآن 41 عاما، تدعى روجا إجناتاتوفا، خشبة المسرح في استاد "ويمبلي" في لندن أوائل يونيو عام 2016، من أجل الترويج لعملة رقمية جديدة تنافس "البيتكوين".

سيدة تخدع العالم في أكبر عملية احتيال بعملة رقمية وهمية

ودعت الدكتورة روجا إجناتاتوفا، المعروفة إعلاميا باسم "الملكة الرقمية المفقودة"، المستثمرين حول العالم إلى استثمار المليارات في الشركة البلغارية المروجة للعملة الرقمية، والتي تمكنت من جمع ثروة خيالية وصلت إلى 4.9 مليار دولار حصيلة عملية النصب خلال ستة أشهر فقط.

واستطاعت مؤسسة العملة الرقمية Onecoin، اقناع جميع الأشخاص حول العالم، عبر سلسلة من الفعاليات والمؤتمرات التي إقامتها في لندن ودبي، بأن "وان كوين" من أهم العملات الرقمية، والتي يمكن أن تحقق عائدات مادية كبيرة، متفوقة على عملة البيتكوين المشفرة التى تم إصدارها في عام 2009.

وسرعان ما توارت روجا إجناتاتوفا عن الأنظار، بعد عامين من جمع الأموال باسم العملة الرقمية Onecoin، فى أكبر عملية نصب حدثت فى تاريخ العملات المشفرة، وخلال هذه الفترة بلغت إجمالى استثمارات المقيمين في "وان كوين" بالمملكة المتحدة حوالى 96 مليون جنيه استرليني.

ما هي عملة وان كوين Onecoin منافسة البيتكوين؟

تعد وان كوين OneCoin، هي عملة رقمية تروج لها شركة تدعى OneCoin Ltd ومقرها في دبي، وشركة OneLife Network Ltd، تم تأسيسهما بواسطة البلغارية روجا إجناتاتوفا، التي أطلقت على نفسها لقب ملكة الكريبتو Cryptoqueen، ووفقا لبعض التقارير يتم تعدين العملة الوهمية بواسطة خوادم في بلغاريا وهونج كونج، وكان يتم استبدالها مقابلة “اليورو” عبر منصات OneCoin Exchange و xcoinx.



وأشارت التقارير إلى أن الدكتورة روجا، صدر ضدها حكما غيابيا في الولايات المتحدة، بتهمة غسيل الأموال مرتبطة بعملة مشفرة مزيفة تدعى OneCoin، والتي بدأ العمل عليها من عام 2014.



ومؤخرا، كشفت تقارير ألمانية أن "الملكة الرقمية المفقودة"، روجا إجناتاتوفا، اشترت شقة بنتهاوس في لندن بقيمة 18.2 مليون دولار من عائدات عملية الاحتيال باسم عملة Onecoin، تحتوي على أعمال فنية بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني.