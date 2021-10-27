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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

من يملك بيتكوين؟.. دراسة تكشف أسرارا خطيرة عن العملة المشفرة

من يملك بيتكوين ؟
من يملك بيتكوين ؟ .. صورة من التايم الأمريكية

تتمتع عملة Bitcoin البيتكوين المشفرة بشعبية جارفة في الوقت الحالي، فبعد أن كانت مجرد عملة رقمية مشفرة على الإنترنت تساوي عددا زهيدا من الدولارات، أصبحت في الوقت الحالي تساوي عشرات الآلاف ومن يمتلك منها القليل أصبح يمتلك ثروة كبيرة.

 

وعلى الرغم من أن الاهتمام بالبيتكوين زاد في الفترة الأخيرة وأصبح الاهتمام بها من قبل جميع الفئات العمرية وكذلك الطبقية فبعد أن كان يمتلكها كبار رجال الأعمال العالميين ، أصبح شباب الجامعة وحتى المراهقين يبحثون عن أى طريقة لامتلاك عملة البيتكوين، ولكن هذا الأمر لم يغير من أسرار بيتكوين الخفية في شيء. 

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وفي دراسة أجارها الباحثان في المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، إيجور ماكاروف وأنطوانيت شوار، كشفا فيها عن أسرار خطيرة عن البيتكوين، أبرزها أن من يتحكم في ثلث العملة هم فقط 10 آلاف مستثمر في العالم . 


وبحسب صحيفة التايم الأمريكية فإن من يتحكم في بيتكوين ليس أفرادا فقط بعينهم وإنما هناك العديد من البورصات والكيانات المالية الأخرى التي تمتلكها نيابة عن مستثمرين آخرين. 


وأنه وفقا للبيانات التي توصل إليها الباحثان فإن أحد رجال الأعمال كان يتحكم في 5.5 مليون عملة بيتكوين في نهاية العام الماضي، بينما سيطر شخص آخر على 8.5 مليون عملة.

واستطاع ألف مستثمر من كبار المستثمرين من السيطرة على حوالي 3 مليون من عملة بيتكوين، كما أظهرت البيانات أن 10 % من الذين يقومون بعمليات تعدين بيتكوين يتحكمون في 90٪ من قدرة تعدين البيتكوين، وأن 0.1٪ فقط بما يعادل 50 عامل تعدين يتحكمون في 50٪ من قدرة التعدين، مما يجعلها معرضة للخطر من قبل عمل المناجم، الذين يمكنهم السيطرة على غالبية الشبكة في أى وقت
 

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من يملك بيتكوين؟.. دراسة تكشف أسرارا خطيرة عن العملة المشفرة

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