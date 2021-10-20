أول شركة طيران في العالم تعلن التعامل بعملة بيتكوين

أعلن رئيس السلفادور نجيب بوكيلة أن شركة الطيران المنخفض التكلفة "فولاريس" ستقبل التعامل بالعملة الرقمية المشفرة "بيتكوين".

وتصبح "فولاريس" بذلك أول شركة طيران في العالم تخطو هذه الخطوة، وفقا لوكالة "رويترز".

وقالت "فولاريس" في بيان لها إنها تعمل لإعطاء العملاء في البلد خيار الدفع بالعملة الرقمية عن خدمات في المطار.

واعتمدت السلفادور الشهر الماضي "بيتكوين" كعملة قانونية.

وارتفعت عملة "بيتكوين"، وهي أكبر عملة مشفرة في العالم إلى 63930 دولارا مساء الثلاثاء، وهو أعلى مستوى لها منذ الذروة القياسية البالغة 64895 دولارا المسجلة في أبريل 2021.

ووصلت بيتكوين إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر وصارت على مقربة من أعلى مستوياتها على الإطلاق، وفقا لوكالة "بلومبيرج" الأمريكية.

يشار إلى أن العملات الرقمية المشفرة مثل “بيتكوين” هي عملات افتراضية ليس لها وجود مادي، ويتم تداولها عبر الإنترنت، ولا يصدرها بنك مركزي، كما أنها لا تخضع لإشراف أي جهة رقابية ولا تتحكم بها أي سلطة مركزية.