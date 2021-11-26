جنايات المحلة تقضي بالسجن 10 سنوات لمدرس لغة عربية لتحرشه بتلميذة

أصدر رئيس محكمة جنايات المحلة الكبري بمحافظة الغربية اليوم حكما قضائيا بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة تحرش وهتك عرض تلميذة تبلغ من العمر 8 سنوات أثناء ترددها على منزل زوجته لأخذ حصة درس خصوصي بدائرة مركز قطور.



وكان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورد بلاغ من "أحمد.ا" والد طفلة، تبلغ 8 سنوات، بتحرش معلم لغة عربية يدعى "سيد.خ" 50 سنة، بنجلته حال تلقيها درس لدى زوجته بدائرة المركز.

وكشف والد الطفلة أمام جهات التحقيق، بأنه بسؤال نجلتة ذات 8 سنوات أكدت أنها أثناء تلقيها درس لدى زوجه المتهم في المنزل الخاص بهم قام المتهم باستدراج الطفلة إلى منزل مجاور يملكه لمنزل درس زوجتة وتعدى عليها جنسيًا.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث .