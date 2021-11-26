عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جنايات المحلة تقضي بالسجن 10 سنوات لمدرس لغة عربية لتحرشه بتلميذة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر رئيس محكمة جنايات المحلة الكبري بمحافظة الغربية اليوم حكما قضائيا بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة تحرش وهتك عرض تلميذة تبلغ من العمر 8 سنوات أثناء ترددها على منزل زوجته لأخذ حصة درس خصوصي بدائرة مركز قطور.

محافظة الغربية ترد على شكوى لشاب من دار أيتام


وكان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية تلقي  إخطارًا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد  بورد بلاغ من "أحمد.ا" والد طفلة، تبلغ 8 سنوات، بتحرش معلم لغة عربية يدعى  "سيد.خ" 50 سنة، بنجلته حال  تلقيها درس لدى زوجته بدائرة المركز.

محافظة الغربية ترد على شكوى لشاب من دار أيتام

وكشف والد الطفلة أمام جهات التحقيق، بأنه بسؤال نجلتة ذات 8 سنوات أكدت أنها أثناء تلقيها درس لدى زوجه المتهم في المنزل الخاص بهم قام المتهم باستدراج الطفلة إلى منزل مجاور يملكه لمنزل درس زوجتة وتعدى عليها جنسيًا.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث .

محافظة الغربية طفل جنس المشدد زوجته إني مدير المحلة الكبرى تهمة هانى التحقيق الطفل مشدد

موضوعات متعلقة

وكيل تعليم الغربية يعقد اجتماعا بحزب مستقبل وطن لمناقشة مسابقة أوائل الطلبة

ترشيحاتنا

عامر حسين : اقترحت مشاركة منتخب الشباب في كأس العرب لهذه الأسباب

خبير تحكيمي : سيراميكا كليوباترا استحق ضربة جزاء أمام الزمالك

بعد مشاركتهم في افتتاح طريق الكباش.. النجوم المشاركون في الحدث يتحدثون لصدى البلد

لإطفاء نار الغضب سريعا.. عليك بهذه الأدعية

عروس تستبدل العريس بدمية لهذا السبب

اكتشاف تهديد جديد يعرض الملايين من هواتف أندرويد للخطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادفع جنيه.. احصل على 5 سلع من التموين «زيت وسكر وأرز وجبنة ومكرونة»

شريف مدكور يثير الجدل على فيسبوك: مضيت أصعب ورقة في حياتي

خرجت فاصل ومرجعتش.. بسمة وهبة تنهى حلقة 90 دقيقة بطريقة غير معتادة..فيديو

إخلاء الأماكن المؤجرة خلال 5 سنوات.. واستثناء هذه الفئات من تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

محاولات لمهاجمة سد النهضة.. بيان عاجل من الجيش الإثيوبي

تراجع تاريخي.. أسعار الذهب تهبط أكثر من 30 جنيها للجرام

تحت تأثير الدجل.. قصة سيدة تزوجت دون أن تشعر وصدمت بكارثة (فيديو)

إخلاء الأماكن المؤجرة بعد 5 سنوات وزيادة الإيجار.. تعديلات مرتقبة للإيجارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مشاركتها في احتفالية الكباش.. هايدي موسى لـ صدى البلد: إحساس بالفخر فوق الوصف

رئيس الفيفا يفتتح المقر الجديد لاتحاد الكرة ومركز المنتخبات الوطنية| صور

تصريحات جريئة.. كيف هاجم مفيد فوزي دينا الشربيني وبماذا وصف علاقتها بعمرو دياب؟

بعد مرضها 10 أشهر|كواليس الظهور الأول لإيمان الحصري في احتفالية طريق الكباش

فيديو

إغلاق جديد بشارع الهرم بسبب المترو.. تعرف على التحويلات المرورية|فيديو

غلق كلى لشارع الأهرام لبدء أعمال حفر وإنشاء محطة مترو المطبعة|فيديو

الطرد عند الامتناع .. تفاصيل إخلاء الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني

مُش جسمي وربنا اللي بيحاسب.. البلوجر آية مكرم ترد على هجوم متابعيها

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ