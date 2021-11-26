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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

لسرطان القولون.. تعرف على فوائد الحمص

صدى البلد


قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،بعض الفوائد الصحية لتناول الحمص.


 

1-فوائد الحمص للسكري...

يعمل الحمص على خفض مستوى الكولسترول والجلوكوز مما يقاوم ارتفاع مستوى السكر في الدم. كما أن الحمص يحتوي على الكربوهيدرات المركبة التي تساعد في تنظيم امتصاص السكر في الدم، فيمنع من تطور مرض السكري والسيطرة عليه.


 

2- فوائد الحمص للقلب

يمتلك الحمص مستويات عالية من الألياف التي تساعد على التخلص من الكوليسترول وإعادة التوازن بين مستوى الكوليسترول، مما يقي من تصلب الشرايين والنوبات القلبية، كما أنه يخفف من التهاب القلب لاحتوائه على الأوميغا 3


 

3-فوائد الحمص للقولون والمعدة

إذ أن الألياف الغذائية الموجودة في الحمص تساعد في الوقاية من الإمساك والقضاء على التقلصات والانتفاخ مما يساعد على تحسين الهضم والتمثيل الغذائي والحفاظ على حركة الأمعاء.


 

4-فوائد الحمص للسرطان

اكتشفت قدرة الحمص على الوقاية من بعض أنواع السرطانات لا سيما

سرطان القولون والمستقيم بسبب محتواه من الألياف وحمض الفوليك الذي يساعد على منع تشكل الخلايا السرطانية، كما أن محتواه من مضادات الأكسدة مثل فيتامين C يحمي الخلايا من الشقوق الحرة.


 

5-فوائد الحمص للعظام

إذ أن الحديد والكالسيوم والفوسفور والزنك وفيتامين ك كلها موجودة بوفرة في الحمص ولها دور هام في الحفاظ على العظام ومنع هشاشتها المرتبطة بالعمر، إذ إن الكالسيوم مهم جداً في:


 

تركيب العظام

الحفاظ على المعادن بالعظم

الحديد والزنك يلعبان دوراً هاماً في إنتاج الكولاجين الذي يدخل في تركيب العظام.


 

6-فوائد الحمص للرجيم....

إن الألياف والبروتينات الموجودة في الحمص تجعلانه مثالي للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية إذ تساعد الألياف على الشعور بالشبعلفترات طويلة من الوقت فتدخل جسمه كميات قليلة من السعرات الحرارية. كما أن الكربوهيدرات المعقدة الموجودة في الحمص تساعد علىتنظيم الطاقة وعدم الشعور بالإعياء.


 

7-فوائد الحمص للشعر....

يستخدم الحمص لعلاج الكثير من مشاكل الشعر لأنه يحتوي على كمية كبيرة من المواد الغذائية التي يحتاجها الشعر كالحديد والبروتينوالفيتامينات والأوميغا 6، فيعمل على:


 

تحسين فروة الرأس....

تعزيز الدورة الدموية.

تقوية بصيلات الشعر وتقليل تساقطه.

تطويل الشعر وزيادة لمعانه....


 

8-فوائد الحمص للبشرة...

يحتوي الحمص على المنغنيز الذي يحافظ على صحة البشرة، كما أن الحمص يدخل في صناعة الكثير من الكريمات التي تستخدم فيالتقليل من ظهور التجاعيد فهو:


 

يساعد على استرخاء عضلات الوجه المشدود.


 

يساعد على التخلص من النمش.


 

تفتيح البشرة المصبغة.


 

يعتبر مطهر ومهدئ للبشرة الحساسة.

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