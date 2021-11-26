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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس الاتحاد الإيفواري: لدينا ثأر مع منتخب مصر سنأخذه بالكاميرون.. والبطولة ستقام في موعدها بالكاميرون

صدى البلد

رئيس الاتحاد الإيفواري: لدينا ثأر مع منتخب مصر سنأخذه بالكاميرون .. والبطولة ستقام بموعدها في الكاميرون.

 

 

تحدثت مريم جاكلين داوو رئيس الاتحاد الإيفواري لكرة القدم ، حول بطولة امم افريقيا ، وافتتاح مشروع الهدف اليوم بحضور موتسيبي إنفانتينو وأبرز نجوم الكرة المصرية .


وقالت داوو في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس مع محمد شبانة المذاع عبر فضائية etc : هنتكلم عن ١٠٠ سنة حب وقصة كفاح شعب و ١٠٠ سنه كرة مصرية كلنا بنتعلم منها ، وان مصر  تستضيف انفانتينو رئيس فيفا ويجي بنفسه علشان يفتتح صرح عظيم مثل هذا فذلك شئ رائع للغاية .


و اضافات : احتفلنا ب ١٠٠ سنه كره في مصر  ، القاهرة أصبحت اليوم عاصمة الكرة في العالم وليس على مستوى أفريقيا فقط .

 

 

وتابعت : الاستعدادات شغاله ومنتخب كوت ديفوار في فترة إعداد ، ومركزين إننا ناخد البطوله الجايه إن شاء الله ،  وان الجيل الحالي اللي هياخد البطولة يكتسب خبرات أكبر استعدادا للبطولة بعد القادمة والتي تستضيفها كوت ديفوار وساعتها مش هنفرط في الكأس .


واكملت : بطريقه مقنعه مينفعش قبل بطولة امم افريقيا بشهرين وفي كل الحالات نقول هتتاجل او تتننقل من الصعب ذلك،  البطولة ستقام بموعدها في الكاميرون ، والكاف اكد في اخر اجتماع للجمعيه العموميه أن البطولة ستقام في موعدها المحدد في الكاميرون ولن تنقل، ونحن مستعدين للبطولة ،  لانه لدينا ثأر مع منتخب مصر  و هناخده منهم في الكاميرون ان شاء الله.

وبسؤالها عن تصريح كلوب أن أمم افريقيا بطولة صغيرة .

قالت : هو اكيد كان عايز يقول العكس بس غلط تقريبا ، 
لو هنتكلم عن بطولة امم افريقيا، فهي ليست ماتشات كرة فقط،  ولكن بتبقى دفاع عن علم الوطن، كل واحد بيروح يدافع عن علم وطنه ، وهي من أكبر بطولات العالم ، احنا اعظم بطوله احنا كأس العالم بتاع القاره ، احنا اللي بنورد لاعبين افارقه أكبر الدوريات العالميه من غيرهم ممكن تقف .

منتخب مصر أمم أفريقيا كلوب الكرة المصرية إنفانتينو محمد شبانة رئيس الاتحاد كوت ديفوار

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