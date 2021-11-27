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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فورد رينجر موديل 2023 تخطف الأنظار بمواصفات قوية

صدى البلد

كشفت شركة فورد عن سيارة البيك أب العملاقة الجديدة فورد رينجر موديل 2023، والتي تتمتع بعدة مواصفات وتحديثات جديدة كلياً، تجعل منها واحدة من أقوى وأذكى السيارات متعددة الاستخدامات، بالإضافة لقدرتها على التعامل مع الطرق الوعرة والصحراوية بفضل قدرة الدفع الرباعي والانعطاف.

تأتي سيارة فورد رينجر موديل 2023  من الخارج بتصميم جريء، يقدم إبهاراً بصرياً من خلال العديد من التفاصيل المميزة التي تحمل نمط وقوة شاحنات فورد العملاقة، وينعكس ذلك على تصميم الهيكل الخارجي الضخم، والشبابيك الأمامية الكبيرة، ومصابيح على شكل حرف C، ولأول مرة سيتم تزويد رينجلر بمصابيح LED أمامية من نوع ماتريكس ومن الخلف تم تصميم المصابيح الخلفية للتتناغم مع تصميم الهيكل وإعطاء شكل متناسق.

ومن الداخل جاءت سيارة فورد رينجر موديل 2023 بتصميم مقصورة داخلية يشبه مقصورة السيارات الرياضية الفاخرة، حيث تم تصميمها بدقة وباستخدام مواد جلدية فاخرة ناعمة الملمس لتوفير الراحة والاسترخاء أثناء القيادة، بالإضافة لأنظمة الترفيه، حيث تتوفر على شاشة كبيرة تعمل باللمس تم تثبيتها في وسط المقصورة عمودياً وتدعم أحدث وسائل الترفيه والاتصال مثل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

تتوفر سيارة فورد رينجر موديل 2023 بثلاثة خيارات من المحركات القوية والمصممة لأداء المهمات الصعبة والتي يمكن للعملاء الاختيار من بينها حسب الاحتياج والرغبة

  1. محرك احتراق داخلي V6 سداسي الأسطوانات مزود بشاحن توربيني، لسعة 3000 سي سي تم تطويره خصيصاً لطراز رينجر.
  2. محرك محرك V4 رباعي الأسطوانات، مزود بشاحني تيربو بسعة 3000 سي سي.
  3. محرك EcoBoost الشهير من فورد ويتوفر بسعة 2300 سي سي، ويعد الخيار الأمثل والأفضل.
فورد فورد رينجر موديل 2023 سيارة البيك اب والصحراوية الدفع الرباعي

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