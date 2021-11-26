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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شريف منير لـ إيمان الحصري: نورتي الشاشة

الإعلامية إيمان الحصري
الإعلامية إيمان الحصري

علق الفنان شريف منير علي ظهور الإعلامية إيمان الحصري في افتتاحية طريق الكباش، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشر شريف منير صورة لـ إيمان الحصري، وعلق عليها كاتبًا: “ألف حمدلله على سلامتك .. نورتي الشاشة .. اللهم إجعل هذا الدعاء من نصيبك .. ولكل من رأت عيني و سمعت أذني .. آمين”.

 

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 وعادت الإعلامية إيمان الحصري للظهور مرة أخرى على الشاشة حيث قدمت احتفالية طريق الكباش التي أقيمت مساء يوم الخميس، بمحافظة الأقصر.

 

وكانت إيمان الحصري قد تعرضت لوعكة صحية شديدة، أجرت بسببها العديد من العمليات الجراحية في مصر وألمانيا.

 

وكان آخر ظهور لإيمان الحصري على الشاشة في 12 أبريل الماضي، ولكن ظهورها توقف بعد تدهور حالتها الصحية.

 

وجاء ظهور إيمان الحصري مميز في تقديمها حفل افتتاح طريق الكباش، وذلك بعد تعافيها من المرض وعودتها من ألمانيا مطلع نوفمبر الجاري، بعد إجرائها عملية جراحية هناك.

 

وشهدت مدينة الأقصر مساء يوم الخميس، افتتاح طريق الكباش، بعد ترميمه وسط اهتمام عالمي واسع، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته وعدد كبير من المسؤولين والشخصيات العامة.

 

ولأول مرة منذ ما يقرب 3500 سنة عاد ليظهر إلى النور طريق الكباش الذي يضم أكثر من ألف تمثال على هيئة جسم أسد ورأس كبش ويربط بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر في جنوب مصر.

 

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