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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فتح باب التسجيل بانتخابات مجلس إدارة الأهلي

الأهلي
الأهلي

فتح منذ قليل باب التسجيل في الجمعية العمومية بالنادي الأهلي لانتخاب مجلس إدارة جديدة لأربعة سنوات قادمة . 

انتهت الإدارة التنفيذية للنادي الأهلي من إعداد المكان المخصص لاستقبال أعضاء الجمعة العمومية «خيمة التصويت»؛ للمشاركة في انتخابات النادي التي تقام لاختيار مجلس إدارة جديد. 


وقامت الإدارة التنفيذية للنادي أمس بتزويد الخيمة بالخدمات اللوجيستية اللازمة من إضاءة وأجهزة تكييف وصوتيات ومقاعد وطاولات وغرف للتصويت لكافة اللجان، فضلا عن إقامة منصة للجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات. 


وتبذل إدارة النادي كل ما لديها من جهد من أجل راحة الأعضاء والتسهيل عليهم أثناء المشاركة في انتخابات الأهلي بمقر النادي بالجزيرة.


وقامت الإدارة بمضاعفة مساحة المكان المخصص لاستقبال الأعضاء أثناء عملية التصويت، مع تخصيص مدخل محدد للدخول، وآخر للخروج تزيد مساحة المدخل الواحد على 8 أمتار، لمنع أي تزاحم أو تكدس، فضلا عن تخصيص ممرات للخروج بعيدا عن الأعضاء أثناء توجههم إلى الخيمة للإدلاء بأصواتهم؛ وذلك للحفاظ على سلامة الجميع، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية لضمان مرور العملية الانتخابية بيسر وسهولة.


كما خصصت إدارة الأهلي العديد من اللجان الإرشادية المنتشرة في الأماكن المحيطة بخيمة التصويت؛ بهدف مساعدة الأعضاء في التعرف على اللجان الخاصة بهم خلال عملية التصويت، علما بأن رقم اللجنة مدون في كارنيه العضوية الخاص بكل عضو.

الأهلى النادي الأهلي مجلس إدارة انتخابات الاهلي الخطيب

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