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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لو عايز تقدم على شقة فى مشروعات سكن مصر أو جنة .. اعرف التفاصيل

وحدات دار مصر
وحدات دار مصر

تُجهز وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، لأضخم طرح لوحدات الإسكان المتنوعة، التى تناسب متوسطي الدخل، وذلك فى إطار جهود الوزارة بتوفير مختلف أنواع الوحدات السكنية، وتلبية رغبات المواطنين فى تملك الوحدات الخاصة بهم.

وسيتم طرح وحدات جاهزة للتسليم، وسيدخل معظمها ضمن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري، بفائدة 3%، ولمدة سداد تصل إلى 30 عاما، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الوحدات المطروحة، وطريقة الحجز، وأسعار الوحدات، ومساحاتها، وطرق وأساليب السداد، بمشاريع الإسكان المتميز وسكن مصر وJANNA، ودار مصر، خلال الأيام المقبلة.

 

أماكن طرح وحدات سكن مصر ودار مصر

سيتم طرح وحدات بمشروع "سكن مصر"، بـ12 مدينة جديدة (أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر – العبور – القاهرة الجديدة – العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة – المنيا الجديدة – بدر – غرب قنا – دمياط الجديدة – الشروق – ناصر "غرب أسيوط")

 

أما بالنسبة لوحدات بمشروع "دار مصر"،  فسيتم طرحها بـ8 مدن جديدة (15 مايو – السادات – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – الشروق – القاهرة الجديدة – بدر – برج العرب الجديدة)

 

يشمل الطرح أيضاً وحدات بمشروع "JANNA"، بـ8 مدن جديدة (6 أكتوبر – الشروق – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – المنيا الجديدة – دمياط الجديدة – ملوى الجديدة)، وكذا وحدات بمشروع "الإسكان المتميز"، بمدن (رشيد الجديدة – العلمين الجديدة – دمياط الجديدة)، ووحدات بمشروع الإسكان ذى الطابع الساحلى، بمدينة المنصورة الجديدة، ووحدات بمشروع أرض مطار إمبابة، بالإضافة إلى وحدات بالحصة العينية لأحد مشروعات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والقطاع الخاص، فى أكثر من مدينة جديدة.

شروط الحجز للحصول علي شقة بنظام التمويل العقاري

أن يكون شخصاً طبيعياً مصرى الجنسية، وليس شخصًا معنويا (شركة أو مؤسسة).

ألا يقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.

لا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة.

ألا يكون سبق تخصيص قطعة أرض إسكان اجتماعي.

 ألا يكون سبق تخصيص وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، أو وحدة سكنية بمشروع "دار مصر" أو "سكن مصر"، له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأي من المدن الجديدة، سواء كانت في حيازته أو تنازل عنها للغير.

 ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية.

هل يحق للمصريين بالخارج الحصول على وحدة بنظام التمويل العقارى؟

ويمكن للمصريين العاملين بالخارج التقديم في المشروعات التي يتم طرحها، شرط أن تنطبق عليهم نفس شروط التقديم في الإعلان، وأن يكون للمتقدم محل إقامة في مصر، ويتم التقدم والحجز عن طريق الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي، وملء وتوقيع استمارة الحجز الموجودة بكراسة الشروط، وإرفاق صورة إثبات الشخصية.

 

كما يتم تقديم شهادة بإثبات الدخل الشهري التي تم توثيقها من القنصلية، ويتم إضافة دخل الزوجة إذا كانت تعمل، كما يتم إرفاق صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة.

موقع التقديم للحصول علي شقة تمويل عقارى

ويتم تقديم الطلبات والتساؤل أو الاستفسار،عبر متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي: (http://www.facebook.com/shmffeg)، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي (https://www.youtube.com/shmffeg)، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق (www.shmff.gov.eg)، أو من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق: 5999 – 5777 – 1188 من أي تليفون محمول ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة التاسعة صباحاً وحتـى السادسة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مُديريات الإسكان.

شقة دار مصر سكن مصر جنة التمويل العقاري

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